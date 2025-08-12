Puljak objavio novi tekst: "Kako je podzemlje ponovo preuzelo Split?"

Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita ponovno je pisao na društvenim mrežama i ovaj put je objavo tekst naslova "SERIJA: 'Kako je podzemlje ponovo preuzelo Split?' EPIZODA 3: Strah".

Što je sve napisao u novom tekstu, pročitajte u nastavku. Prenosimo vam u cijelosti u autentičnosti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

SERIJA: "Kako je podzemlje ponovo preuzelo Split?"

EPIZODA 3: Strah

Strah je jedna od najjačih emocija koja nas natjera da se borimo, ukočimo se ili pobjegnemo. Osjećaj straha odredio je mnoge ljudske sudbine koje su, onda, definirale sudbine gradova, država, naroda, pa i civilizacija. Tako je bilo i tako će biti.

Puno ljudi u Hrvatskoj se boji HDZ-a i zbog toga se ne želi baviti politikom. Kako je ostatak oporbe prilično pomogao HDZ-u da se oni vrate na vlast u Splitu, postavlja se pitanje tko će se u budućnosti uopće htjeti baviti javnim dobrom? Vrata su već sad prilično zatvorena za ljude koji žele prosperitet Splitu i Hrvatskoj, i pomalo me strah za budućnost demokracije u našoj zemlji.

U prethodna dva nastavka pisao sam o mreži koju je isplela vladajuća stranka i korisnim idiotima koji nesvjesno podržavaju tu mrežu. Budući da su sve institucije njihove i ne rade za javno dobro, nego za interese jedne političke stranke, svatko tko se odvaži ući u politiku i ugrozi interes HDZ-a biva žestoko napadnut od državnih institucija, većine medija i korisnih idiota.

Tako sam kažnjen sveukupno 14 tisuća eura koje sam platio iz svog džepa za stvari za koje je odgovoran moj prethodnik iz HDZ-a. Državna inspekcija je tražila sve moguće zakonske rupe da bi mi nakalemila kaznu i tako me obeshrabrila u daljnjem političkom radu.

Nedavno je u Split uplovio trajekt pun azbesta, a isti taj Državni inspektorat izjavio je da je sve u redu i da škver može manipulirati s 350 tona ploča u kojima je azbest. Mene su gazili, a azbest im valja. Jer mi nismo radili za njih, nego za građane. Oni rade za sebe i svoje. Vaše je samo da to platite. Nekad zdravljem, nekad novcem.

HDZ-ovo vladanje strahom u praksi izgleda ovako:

Na sve pozicije u represivnom aparatu postave svoje članove ili simpatizere. Tako je šef Državne inspekcije Andrija Mikulić, član HDZ-a. Glavni državni odvjetnik je Ivan Turudić, otvoreni HDZ-ov simpatizer. Ravnatelji praktičkih svih poreznih uprava su članovi HDZ-a. U Splitu je to Ivica Kusić, član HDZ-a.

Svatko tko se usudi suprotstaviti HDZ-u, uključiti se u politiku ili napravi nešto što može ugroziti njihovu vlast, može očekivati posjet inspekcije, porezne uprave, USKOK-a, DORH-a ili sličnih institucija.

Onda će oni sigurno naći nešto što nije u redu, naplatiti kaznu, započeti progon ili nešto slično. Hrvatska nije slobodna zemlja. Ljudi se boje. Što je najžalosnije boje se s razlogom, jer je HDZ spreman na sve, samo da ostane na vlasti.

Zato je jako važno da podržite svakoga tko ima dovoljno hrabrosti ili manjka straha da im stane na kraj. To je jedini način da Split i Hrvatska opet budu za sve, a ne samo za njih.