Puljak o uhićenom Vukoviću: "Sve ovo mi je veliki šok jer sam mu vjerovala"

Slučaj hrvatskog ekonomista Vuka Vukovića, koji je uhićen u Sjedinjenim Američkim Državama, posljednjih dana izaziva veliku pozornost hrvatske javnosti. Vuković je osnivač društva Oraclum Capital LLC te glavni izvršni i investicijski direktor fonda Orca Bason Fund, a američke vlasti terete ga za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. Prema navodima američkog tužiteljstva, Vuković je ulagačima navodno prikazivao prinose fonda višima od stvarnih te slao neistinite izvještaje o rezultatima fonda. Optužbe tek trebaju biti dokazane, a Vuković se smatra nevinim dok mu se eventualna krivnja ne dokaže.

O cijelom slučaju sada se oglasila i saborska zastupnica Marijana Puljak, koja Vukovića poznaje godinama i koja ga je ranije javno podržavala.

Puljak je reagirala nakon što je njezina stara objava o Vukoviću ponovno počela kružiti društvenim mrežama, uz tvrdnje da nakon njegova uhićenja briše stare objave i spominjanja Vukovića sa svog Facebook profila.

- Nisam. Nisam obrisala ni ovu objavu. Da, napisala sam je. Stojim iza činjenice da sam tada, na temelju svega što sam o Vuku znala, tako mislila. I neću je brisati – poručila je Puljak.

Otkrila je i da Vukovića poznaje još od 2015. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj i predstavio ga kao mladog i vrsnog ekonomista.

- Surađivali smo. Radio je na ekonomskom dijelu našeg programa za parlamentarne izbore, pozivali smo ga na tribine i konferencije, cijenila sam njegov rad i javno ga podržavala. Smatrala sam ga sposobnim, vrijednim i, što je danas najvažnije, poštenim čovjekom koji može doprinijeti društvu - napisala je.

Puljak ističe kako su optužbe američkih vlasti vrlo ozbiljne, ali podsjeća i na presumpciju nevinosti.

- Ako su navodi američkih istražitelja točni, morat ću priznati da sam u procjeni čovjeka ozbiljno pogriješila.

Dodaje kako se ne želi praviti da je se cijela priča ne tiče, upravo zato što je Vukovića godinama javno isticala kao primjer sposobne i poštene osobe.

- Neću danas izmišljati da sam nešto slutila. Nisam. Nisam znala za ono što mu se danas stavlja na teret. Sve ovo mi je veliki šok jer sam mu vjerovala. I još uvijek mi je teško povjerovati da je čovjek kojeg sam poznavala svjesno radio ono za što ga se danas tereti. Što se stvarno dogodilo, utvrđivat će američko pravosuđe, a ne društvene mreže - poručila je Puljak.

Naglasila je i da posljednjih godina nisu bili u kontaktu te da nisu sudjelovali u njegovim poslovima niti ulagali u njegove fondove ili druge poslovne projekte.

Iz cijelog slučaja, kaže, izvlači i važnu pouku – država i politika ne mogu se temeljiti na osobnom povjerenju, već na pravilima, transparentnosti, neovisnim institucijama i učinkovitom nadzoru.

- Ako se ove optužbe dokažu, reći ću jednostavno: pogriješila sam u čovjeku kojem sam vjerovala. I bit će mi zbog toga ljudski jako žao.

Na kraju je poručila kako za svakoga moraju vrijediti ista pravila, bez obzira radi li se o prijatelju, nekadašnjem suradniku ili političkom protivniku.

-A onu svoju staru rečenicu da u politiku trebaju ulaziti vrijedni, pametni, pošteni i sposobni ljudi i dalje potpisujem. Samo danas još bolje razumijem da od svih tih osobina poštenje mora biti na prvom mjestu - zaključila je Marijana Puljak.