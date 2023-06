PULJAK O ŠUTINOM PRIJEDOGU RASKIDANJA UGOVORA ZA SMALL MALL "Znaju li oni koje bi posljedice bile za Grad i građane?"

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak komentirao je izjavu Tomislava Šute da će se sutra na tematskoj sjednici GV-a tražiti raskidanje ugovora s investitorom Small Malla.

"Naš ključni zahtjev koji ćemo kao zaključak uputiti na Gradsko vijeće je raskidanje ugovora o pravu građenja s investitorom. Više je razloga za to, a glavni je da je izvorni ugovor star skoro 27 godina, a projekt ne

da nije realiziran, nego skoro pa nije ni započet. Investitor nije ispunio svoje ugovorne obveze, stoga je jedino ispravno da se novim ugovorom iznova reguliraju odnosi i obveze između grada i investitora", kazao je Šuta.

"To je uvertira u diskusiju koja će se sutra dogodit na Gradskom vijeću. Ja bih pozvao g. Šutu, doduše on nije gradski vijećnik, on se skriva iza fotelje direktora, ali neka vijećnici koji to predlažu izračunaju koje su konsekvence za Grad kad bi se to dogodilo. Bilo bi dobro da oni predlože rješenja za to, koje su posljedice za grad i građane", kaže Puljak.

A mogućnost da se revidira ugovor?

"Konsekvence za grad bi bile veće kad bi se takvo što dogodilo. Imali bi ogromne financijske troškovi, a parking se vjerojatno ne bi sagradio idućih 30 godina", kaže Puljak.