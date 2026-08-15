Puljak o SRUUK-u: "Plaćen je 8,4 milijuna eura, a u katastrofi su ga svjesno ostavili ugašenim"

Saborska zastupnica Marijana Puljak žestoko je reagirala na objašnjenja premijera Andreja Plenkovića i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o tome zašto tijekom katastrofalnog požara kod Omiša nije aktiviran sustav SRUUK. Njihove izjave nazvala je „poraznim priznanjem“, tvrdeći da je sustav ranog upozoravanja svjesno ostao neaktiviran jer bi, prema obrazloženju vlasti, mogao izazvati paniku i dodatno zakrčiti jedinu prometnicu na ugroženom području.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

"🚨 PORAZNO PRIZNANJE PLENKOVIĆA I BOBANA: SUSTAV NISU AKTIVIRALI SVJESNO!

Još uvijek sam pod dojmom katastrofalnog požara u Omišu, žrtava i velike materijalne štete. Jučer smo obišli sve od Omiša do Lokve i zaista sve izgleda strašno. A onda pročitam ovakav naslov jutros u medijima i ne mogu doći sebi.

Prirodne katastrofe ne mogu spriječiti ni najbogatije države. Ali odgovorne države čine sve da spase živote. Zato postoje sustavi ranog upozoravanja.

Hrvatska je takav SRUUK (Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama) platila 8,4 MILIJUNA EURA. I onda ga u katastrofalnom požaru kod Omiša - ne aktivira!

Objašnjenje premijera Plenkovića i župana Bobana je zastrašujuće:

- Plenković kaže da se vatra širila prebrzo, da je bila noć i da su "građani požar ionako vidjeli i samoorganizirali se".

- Boban dodaje da bi poruka stvorila paniku i zakrčila jedinu cestu.

Pročitajte to još jednom.

Po njima, alarm se ne šalje noću jer ljudi spavaju?! Ne šalje se jer su građani "vidjeli da gori"?!

Pa nije svrha sustava od 8,4 milijuna eura da nam javi DA GORI - to ljudi vide i sami. Svrha je da probudi ljudi u gluho doba noći i dâ im jasne UPUTE: ŠTO DA RADE I KAMO DA IDU.

A župan nam otvara oči i priznaje stvarni razlog tišine: sustav nismo upalili jer bi se zakrčila jedina prometnica! I što je najgore, to je vjerojatno i istina.

Godinama u Saboru upozoravam na Brzu cestu Split - Omiš. Godinama ponavljam da ta cesta nije luksuz ni pitanje turizma.

💥 ONA JE PITANJE SIGURNOSTI I GOLOG ŽIVOTA!

Kad gori na ovom uskom pojasu, Jadranska magistrala postaje smrtonosna klopka za građane, Hitnu i vatrogasce. Ovaj požar je to pokazao, gotovo 200 ljudi spašavano je iz mora jer nisu imali kamo pobjeći!

Nikada neću zaboraviti požar prije 10-ak godina kada je moja sestra sjedila na portu na Krilu Jesenicama s papirima od kuće u rukama i gledala kako vatra okružuje sve, dok su otac i mater natapali zidove vodom.

Cesta je bila blokirana. Nije imala kuda. Jedina opcija bila je skočiti u more.

I sada nam vlast poručuje: pošto vam godinama nismo sagradili cestu, nećemo vam ni poslati upozorenje, nego se sami snalazite i skačite u more!

To nije opravdanje za neaktiviranje alarma.

TO JE DOKAZ DA SU NAS OSTAVILI BEZ SIGURNOG IZLAZA.

Ne treba nam sustav koji šuti da ne bi nastala gužva. Trebamo sustav koji spašava živote - i Brzu cestu Split-Omiš kojom se iz opasnosti može pobjeći.

DOKLE VIŠE?", poručila je.