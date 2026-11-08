Puljak o krizi u Vinogradskoj: "HDZ-ovi kadrovi počeli su iz bolnica mesti liječnike, vrijeme je da građani pometu njih"

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je u nedjelju kritizirala HDZ zbog kadrovske politike u hrvatskom zdravstvu. Povod njezinu istupu bila je situacija u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je desetak radiologa odlučilo napustiti bolnicu nakon ponovnog imenovanja Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Puljak smatra da je riječ o posljedicama političkog kadroviranja koje, prema njezinim tvrdnjama, ugrožava funkcioniranje zdravstvenog sustava i dostupnost liječenja pacijentima.

Poručila je kako su „HDZ-ovi stranački kadrovi počeli iz bolnica mesti liječnike” te da je krajnje vrijeme da građani „pometu njih”.

„Za onkološkog pacijenta tjedan čekanja može biti presudan”

Na konferenciji za novinare Puljak je upozorila na posljedice odlaska radiologa iz zagrebačke bolnice, posebno za pacijente koji se liječe od malignih bolesti.

Prema podacima koje je iznijela, među liječnicima koji odlaze nalazi se i šestero radiologa zaposlenih na Klinici za tumore.

„Jučer smo u Osijeku govorili o praznim školama, danas u Zagrebu upozoravamo na pune čekaonice. Stranačko zapošljavanje u Slavoniji prazni škole, dok u zdravstvu tjera liječnike, urušava sustav i produljuje čekanje”, izjavila je Puljak.

Naglasila je da bi eventualni nedostatak radiologa mogao posebno teško pogoditi onkološke pacijente, kojima je pravodobna dijagnostika iznimno važna.

„Šestero ih radi na Klinici za tumore. Za onkološkog pacijenta tjedan čekanja nije neugodnost. To može biti razlika između izlječenja i kasne dijagnoze. Uprava kaže da pregledi idu po rasporedu 'zasad', a ja pitam: što kad isteknu otkazni rokovi?”, upitala je.

Time je otvorila pitanje kako će bolnica organizirati rad nakon što liječnici koji su predali otkaze prestanu obavljati svoje dužnosti.

Prozvala HDZ zbog poništenog natječaja

Puljak se posebno osvrnula na postupak izbora predstojnice radiologije, dovodeći u pitanje način na koji je donesena odluka o ponovnom imenovanju Dijane Zadravec.

Prema njezinim riječima, problem nije u tome što pojedini liječnici ili ravnatelji imaju stranačke iskaznice, nego u mogućnosti da politička pripadnost postane važnija od stručnih kvalifikacija.

„Ovo izgleda upravo tako. U srpnju je izabrana druga liječnica, natječaj je poništen, a na novom je izabrana osoba s HDZ-ove liste Andreja Plenkovića iz 2016.”, izjavila je Puljak.

Smatra da takav slijed događaja otvara ozbiljna pitanja o kriterijima izbora na rukovodeće položaje u javnim zdravstvenim ustanovama.

„To nije izuzetak, nego model u kojem je stranačka pripadnost prva kvalifikacija, a znanje tek druga”, ustvrdila je.

Riječ je o političkim ocjenama saborske zastupnice, a ne o službeno utvrđenim nepravilnostima u natječajnom postupku.

„Od 33 državne bolnice, njih 19 vodili su članovi HDZ-a”

Predsjednica Centra ustvrdila je i da politički utjecaj na upravljanje bolnicama nije ograničen na pojedinačne slučajeve.

Pozvala se na podatak prema kojem su od 33 državne bolnice njih 19 vodili članovi HDZ-a.

Podsjetila je i na raniju izjavu dugogodišnjeg ravnatelja zagrebačkog KBC-a Rebro, koji je, prema njezinim riječima, javno priznao da ne bi postao ravnatelj da nije bio član HDZ-a.

Puljak smatra da takav način kadroviranja stvara sustav u kojem politička povezanost može imati prednost pred profesionalnim iskustvom i stručnim rezultatima.

Kriza u bolnici otvorila pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi

Ponovno imenovanje Dijane Zadravec na čelo radiologije KBC-a Sestre milosrdnice izazvalo je nezadovoljstvo dijela liječnika, a desetak radiologa nakon te odluke predalo je otkaze.

Njihov najavljeni odlazak otvorio je pitanje buduće organizacije rada, posebno na Klinici za tumore, gdje je radiološka dijagnostika važan dio liječenja onkoloških bolesnika.

Iako se pregledi, prema izjavi Uprave bolnice koju je prenijela Puljak, zasad odvijaju prema rasporedu, ostaje pitanje kako će se osigurati kontinuitet zdravstvene skrbi nakon isteka otkaznih rokova.

Puljak zato traži da se odgovornost za nastalu situaciju ne promatra samo kroz pojedinačni kadrovski spor, nego i kroz šire pitanje upravljanja javnim zdravstvenim ustanovama.

Prema njezinu stajalištu, prioritet moraju biti pacijenti i dostupnost zdravstvenih usluga, a ne politički ili stranački interesi.