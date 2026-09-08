Puljak: "Neka sanaciju plate oni koji su zemlju zatrovali, a ne građani"

Predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak poručila je da građani ne bi smjeli snositi troškove sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću i drugih najzagađenijih lokacija u Hrvatskoj. Centar predlaže ukidanje 10.000 stranačkih rukovodećih mjesta u državnim tvrtkama i javnoj upravi te usmjeravanje tako ostvarenih ušteda u sanaciju okoliša.

Puljak je reagirala na izjave premijera Andreja Plenkovića, koji je najavio da će plan sanacije otpada u Gospiću biti objavljen do 25. rujna. Prema priopćenju Centra, premijer je otvorio mogućnost gradnje spalionice opasnog otpada, odvoza otpada na drugu lokaciju uz nastavak trijaže te poručio da se razmatraju sve opcije.

„Procjena troška skočila je s 50 na 125 milijuna eura”

Puljak upozorava da će sve razmatrane opcije zahtijevati znatna sredstva te dovodi u pitanje način na koji se procjenjuju troškovi sanacije.

„Sve te opcije imaju nešto zajedničko: koštaju. I premijer je sam rekao da je zbrinjavanje opasnog otpada lukrativan posao i da pritom košta. Kako to izgleda u praksi, već smo vidjeli. Kad je trebalo sanirati Liku, procjena troška je u dva mjeseca skočila s 50 na 125 milijuna eura, a količina otpada je u međuvremenu pala”, izjavila je Puljak.

Kritizirala je i Fond za zaštitu okoliša, navodeći da je ta institucija 2023. godine imala direktora sa sedam savjetnika te da je iste godine raspisala natječaj za osmog.

Kritike zbog Državnog inspektorata

Puljak se osvrnula i na funkcioniranje Državnog inspektorata, istaknuvši da je institucija osam mjeseci bez glavnog inspektora. Prema njezinim riječima, imenovanje bi moglo uslijediti ovoga tjedna, nakon prosvjeda zbog ilegalnog otpada.

„Osam mjeseci nije bilo hitno, a tri dana nakon prosvjeda jest. Ljudi u Lici su u strahu i mahom ne piju vodu iz vodovoda. Oni ondje žive, i sad će im se poslati i račun za nered koji nisu napravili. Mi to odbijamo”, poručila je.

Centar traži ukidanje 10.000 rukovodećih mjesta

Stranka Centar predlaže ukidanje 10.000 rukovodećih mjesta za koja tvrdi da postoje zbog stranačke pripadnosti, a ne stvarnih potreba posla. Uštede bi se, prema njihovu prijedlogu, usmjerile u sanaciju najzagađenijih lokacija u Hrvatskoj.

„Vlada nas priprema na to da ćemo sanaciju platiti mi. Ne želimo. Neka je plate oni koji su odgovorni, a prvi korak je da se ukinu izmišljena rukovodeća mjesta i da taj novac ode u zemlju koju su zatrovali. Građani su već platili jednom i to kroz njihove plaće. Neće platiti i drugi put”, zaključila je Puljak.

Centar je otvorio i peticiju kojom traži provedbu predloženih mjera.