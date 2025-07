Puljak napao Šutu zbog azbesta u škveru: "Treba imati muda"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak oglasio se na Facebooku povodom kontroverzne situacije s brodom za koji se sumnja da sadrži azbest, a koji je uplovio u Brodosplit. Puljak ne štedi riječi na račun aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute, ali i na širu strukturu vlasti.

"Gradonačelnik s mudima bi ovo s azbestom riješio tako da brod nikad ne uđe u škver, već da se ekspresno vrati odakle je i došao. Sami ulazak broda u škver je poraz za cijelu državu i za grad Split. Napravljena je velika šteta po reputaciju jednog ponosnog grada. Kako još nisu započeli radovi zdravlje se još uvijek može zaštiti. Neka se gradonačelnik trgne i nešto i napravi, a ne samo da se hvali kako se čuje s premijerom i ministrima i kako ima jasne stavove. Važna su djela, a ne riječi.

Biti gradonačelnik jednog grada znači prvo i iznad svega voditi računa o svojim građanima. Najvažnija je zaštita zdravlja. Zatim je tu i ponos grada. Barem Splitu na fali ponosa. Nikad, baš nikad, se ne smije tolerirati ugrožavanje zdravlja svojih građana. Isto tako, ne smije se dozvoliti svakom hoštapleru da radi što god hoće. Da koristi rupe u zakonu ili da se možda “dogovori” s raznim institucija, službama, pojedincima, koji ga onda štite.

Sve se to, nažalost, dogodilo ovih dana u aferi s brodom i azbestom u splitskom škveru. Priča izgleda nadrealno, ali je za građana Splita i te kako realna. Od nekad slavnog brodogradilišta, koje je privatizirano obećanjima o tehnološkom preporodu dobili smo mjesto u kojem se skuplja opasan otpad koji niti jedna država ne želi. Kako smo došli do ovoga stanja manje-više svi znamo: škver je propao kako je propalo i sve ostalo, uz aktivno sudjelovanje HDZ-a. Ali sada nije to tema, ovdje se radi o gradonačelniku Šuti.

Ključna riječ je - vertikala. Šuta se hvalio kako on sve može riješiti jer ima vertikalu vlasti, od gradske, preko županijske, do državne. A onda su tu i sve druge institucije - lučke uprave, lučke kapetanije, policija, poreznici, carinici, DORH, Uskok, a HDZ ima i dio sudbene vlasti na svom platnom spisku. Nije to neka tajna. Ali za riješiti probleme građana prvo treba imati volje i hrabrosti. Kako bi naš narod rekao: “Treba imati muda!”.

Razni hoštapleri su se naučili raditi otprilike ovako: dogovore se s nekim iz ove famozne vertikale, po mogućnosti s više njih, te onda koriste ili rupe u zakonu ili svjesno krše zakon. Uz ove dogovore i sporost cijelog sustava rade što hoće. Tako je ovaj brod došao u Split i završio u škveru.

Mi smo, dok smo upravljali gradom, obrnuli njihovu logiku. Prvo smo razmislili što je dobro za grad i građane, to odmah napravili i stali na rep tim hoštaplerima. Bilo je onako kako je dobro za građane, a ne za njih. Oni neka se onda žale kome hoće. Nakon nekog vremena su se ti hoštapleri obeshrabrili i bilo je sve manje nereda. Kad se vratio HDZ u Split, vratio se i nered, a hoštapleri su se ohrabrili. I sve su hrabriji. A imaju i vertikalu.", napisao je na Facebooku.