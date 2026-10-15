Puljak nakon pete žrtve požara u Omišu ponovno traži Bobanovu ostavku: "Pet izgubljenih života, a nitko nije preuzeo odgovornost"

Nakon što je katastrofalni požar na omiškom području odnio i peti ljudski život, saborska zastupnica Centra Marijana Puljak ponovno je otvorila pitanje odgovornosti nadležnih zbog neaktiviranja sustava za rano upozoravanje građana (SRUUK). Uputila je oštre kritike splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu te poručila da ne odustaje od zahtjeva za njegovom ostavkom.

Podsjetimo, u srijedu, 14. listopada, u KBC-u Split preminuo je muškarac rođen 1956. godine, koji se liječio od teških ozljeda zadobivenih u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je broj smrtno stradalih porastao na pet. Na novu tragičnu vijest reagirala je saborska zastupnica Marijana Puljak, izrazivši sućut obitelji preminulog, ali i ponovno upozorivši na pitanja koja su, kako tvrdi, ostala bez odgovora. "Otišao je još jedan čovjek… Peta žrtva ove strašne tragedije u Omišu. Moja iskrena sućut obitelji i svima koji su ga voljeli", poručila je Puljak.

"Tko je odgovoran? Još čekam odgovore"

Puljak posebno problematizira činjenicu da tijekom katastrofalnog požara nije aktiviran sustav SRUUK, koji je namijenjen pravovremenom upozoravanju stanovništva na opasnosti. "Peta žrtva, a odgovora na pitanje zašto sustav SRUUK, koji smo svi zajedno platili milijunima eura, nije aktiviran kad je bilo najpotrebnije, još uvijek nema. Tko je odgovoran? Detaljna pitanja uputila sam i ministru Božinoviću i premijeru Plenkoviću. Još čekam odgovore", istaknula je.

Riječ je o sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama, čija je svrha građanima pravovremeno dostaviti informacije o opasnostima i upute za postupanje. Puljak pritom naglašava da nije moguće sa sigurnošću tvrditi bi li aktivacija sustava spriječila smrtne ishode, ali smatra da javnost mora dobiti objašnjenje zašto upozorenje nije poslano. "Ne znamo bi li pravovremeno upozorenje promijenilo ishod, ali znamo da sustav postoji s razlogom. I imamo puno pravo znati zašto nije aktiviran", poručila je.

Ponovno prozvala župana Bobana

Saborska zastupnica Centra ponovno je zatražila ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, kojeg smatra politički odgovornim zbog postupanja nadležnih službi tijekom požara. "Pet izgubljenih života, a nitko nije preuzeo odgovornost. Zato ne odustajem od zahtjeva za ostavkom župana Bobana, koji je na čelu županijskog Stožera civilne zaštite i koji je neaktiviranje sustava opravdavao strahom od izazivanja panike", navela je Puljak. Pitanje neaktiviranja SRUUK-a otvoreno je još neposredno nakon kolovoškog požara. Puljak je i ranije od nadležnih tražila detaljnu kronologiju postupanja te podatke o tome tko je imao informacije o opasnosti i tko je mogao donijeti odluku o upozoravanju stanovništva.

"Sustav nije tu da bi se izbjegla panika"

U zaključku svoje objave Puljak je ponovno naglasila kako smatra da je zaštita ljudskih života morala biti prioritet.

"Sustav koji je osmišljen da upozori i zaštiti građane nije tu da bi se izbjegla panika, nego da bi se spriječila tragedija", zaključila je saborska zastupnica Centra. Dok se omiško područje suočava s posljedicama požara koji je odnio pet života, pitanje postupanja nadležnih institucija i razloga zbog kojih sustav SRUUK nije aktiviran ostaje predmet političkih prijepora i zahtjeva za utvrđivanjem odgovornosti.