Puljak nakon pada Vučića: "Sretno, susjedi! Ovo može biti novi početak"

Nakon velikog političkog preokreta u Srbiji i priznanja izbornog poraza Aleksandra Vučića, oglasila se i hrvatska saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar). U objavi na Facebooku pozdravila je izborne rezultate te izrazila nadu da će pobjeda Studentske liste označiti početak stvarnih demokratskih promjena u susjednoj državi.

„Građani Srbije su izabrali. Vučić je priznao poraz”, napisala je Puljak.

„Srbija u kojoj mladi vide svoju budućnost”

Puljak je u nastavku objave istaknula kakvu bi Srbiju željela vidjeti nakon političkih promjena.

„Iskreno se nadam da je ovo početak stvarnih promjena prema modernoj, slobodnoj i demokratskoj Srbiji. Srbiji s neovisnim pravosuđem, slobodnim medijima i institucijama koje služe svim građanima jednako, a ne samo interesima političara. Srbiji u kojoj mladi vide svoju budućnost i koja sa susjedima gradi odnose na međusobnom poštovanju”, poručila je.

Istodobno je upozorila kako izborni poraz dosadašnje vlasti ne znači automatski i uspostavu demokratskog društva.

„Promjena vlasti sama po sebi nije jamstvo demokracije, ali može biti njezin novi početak. Kao susjedi, imamo toliko razloga željeti jedni drugima dobro. Sretno, susjedi”, zaključila je Puljak.

Vučić priznao poraz nakon gotovo dvije godine studentskih prosvjeda

Podsjetimo, na izvanrednim parlamentarnim izborima održanima u nedjelju, 25. listopada, Studentska lista ostvarila je pobjedu prema preliminarnim rezultatima, što je potvrdio i sam Vučić.

U obraćanju nakon zatvaranja birališta izjavio je kako njegova politička opcija nije uspjela osvojiti većinu. Prema procjenama koje je iznio, Studentska lista mogla bi osvojiti između 135 i 140 zastupničkih mjesta u parlamentu koji broji 250 zastupnika, dok bi lista okupljena oko Srpske napredne stranke trebala imati približno 105 mandata. Konačni službeni rezultati u trenutku njegova obraćanja još nisu bili poznati.

Izbori su održani nakon gotovo dvije godine studentskih i građanskih prosvjeda, potaknutih tragedijom na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Studentski pokret postupno je prerastao u snažnu političku alternativu, a izborni rezultat označio je ozbiljan preokret na srpskoj političkoj sceni nakon dugogodišnje dominacije Vučićeve stranke.

Puljak je među hrvatskim političarima koji su javno komentirali ishod izbora, stavljajući naglasak na demokratske institucije, slobodu medija i dobrosusjedske odnose.