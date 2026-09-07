Puljak nakon nalaza USKOK-a: "Ovo više nisu izolirani slučajevi, to je obrazac"

„Kad smo u Splitu tražili da se građanima kaže tko i čime zagađuje zrak, Državni inspektorat skrivao je nalaze. Morali smo ići do suda da ih natjera da dokumentaciju predaju. U Dugom Ratu više od 20 godina stoji nesanirana ekološka crna točka. Danas vidimo što se događalo u Gospiću i Varaždinu. Koliko još takvih mjesta postoji u Hrvatskoj za koja građani još ne znaju?“, poručila je predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak, komentirajući današnje nalaze USKOK-a o onečišćenju u Gospiću i Varaždinu, koji još jednom pokazuju razmjere ekološkog skandala koji se godinama odvija pred očima institucija.

Podsjetimo, u Gospiću je mikroplastika pronađena u podzemnim vodama, a rezultati upućuju na odlagalište kao izvor onečišćenja, dok je u Varaždinu pronađeno više od 1.300 tona nepropisno odloženog otpada koji sadrži mikroplastiku, metale i bakterije, kao i medicinski i sanitarni otpad, svega nekoliko stotina metara od Drave. O razmjerima problema građani ponovno doznaju zahvaljujući USKOK-u i kaznenoj istrazi.

Puljak ističe kako se više ne može govoriti o izoliranim slučajevima, već o obrascu u kojem institucije ne uspijevaju zaštititi građane, okoliš i javni interes. „HDZ više nije samo stranka koja je kao pravna osoba pravomoćno osuđena zbog korupcije. Pod njihovom vlašću truju se zemlja, voda i zrak, institucije ne rade svoj posao, a građani informacije o tome čemu su izloženi moraju izvlačiti na sudu ili ih doznati iz kaznenih istraga. Za ovo više nije dovoljna još jedna konferencija, još jedno obećanje o sanaciji ni još jedno Plenkovićevo ‘institucije rade svoj posao’.“

Puljak smatra da nakon svega što je izašlo u javnost mora biti postavljeno i pitanje političke odgovornosti. „Hoće li HDZ-ova vlast pokazati elementarnu moralnu odgovornost i ispričati se građanima? Neće. Hoće li pokazati političku odgovornost i dati ostavke? Neće. Hoće li zarobljene institucije utvrditi odgovornost svih koji su ovo godinama dopuštali? Vidjet ćemo.“

Centar zato podržava zahtjeve građana sa subotnjeg prosvjeda i traži hitnu sanaciju svih ugroženih lokacija, potpunu javnu objavu svih raspoloživih nalaza o onečišćenju te utvrđivanje odgovornosti svih koji su znali za ugrožavanje okoliša i zdravlja građana, a nisu pravodobno postupili.

„Ali nakon svega što danas znamo, jasno je da nas neće spasiti jedna ostavka, jedan smijenjeni ministar ili jedan državni inspektor. Gospić, Varaždin, Dugi Rat i Sjeverna luka nisu više izolirani slučajevi. To je obrazac. A obrazac se neće promijeniti dok se ne promijeni vlast koja ga godinama održava.“

Zato, zaključuje Puljak, preostaje jedna institucija nad kojom HDZ ipak nema kontrolu. „To su građani. Oni će imati zadnju riječ. Na izborima. Hrvatskoj više nije potrebna samo poneka ostavka. Potrebna joj je smjena HDZ-a.“