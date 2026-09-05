Puljak na putu prema Zagrebu: "Ne razmišljajte idu li lijevi ili desni, radi se o zdravlju vaše djece"

Saborska zastupnica Marijana Puljak jutros je krenula prema Zagrebu, gdje se danas održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“. Uoči dolaska u glavni grad pozvala je građane da se pridruže prosvjedu, poručivši kako pitanje zdravlja i zaštite okoliša ne bi trebalo imati politički predznak.

– Ako nećemo izaći za čisti zrak i čistu zemlju, onda stvarno ne znam kada bismo trebali izaći – kazala je Puljak.

Smatra kako je velik interes građana za današnji prosvjed pokazatelj da sve više ljudi shvaća da problemi s okolišem nisu nešto što se događa nekom drugom.

– Mislim da je narod reagirao, da konačno shvaća da se ovo tiče njih i njihova zdravlja, a zdravlje zaista nema alternativu – poručila je.

Posebnu poruku uputila je onima koji još razmišljaju hoće li danas doći na zagrebačke ulice zbog političara i različitih političkih opcija koje su najavile sudjelovanje.

– Evo, pozivam one koji još uvijek razmišljaju trebaju li ići, idu li lijevi, idu li desni, idu li ovi ili oni – nemojte razmišljati. Radi se o zdravlju vas i vaše djece. Izađite na ulicu i recite što želite – poručila je Puljak.

Iz Splita su rano jutros prema Zagrebu krenula dva autobusa s građanima i aktivistima iz Splita, Solina i Kaštela. Putem su se na odmorištu susreli i s autobusima koji prema prosvjedu prevoze građane iz drugih dalmatinskih gradova.

Puljak je još uoči prosvjeda sudjelovala u organiziranju prijevoza za zainteresirane građane. Dva autobusa iz Splita uoči polaska bila su potpuno popunjena.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizira Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjedna povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića.

Središnji program počinje u 12.15 sati, a uz problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću bit će predstavljene i ekološke „crne točke“ iz drugih dijelova Hrvatske, među kojima su Vranjic, Benkovac, Dugi Rat i Split. Organizatori će na završetku programa predstaviti i zahtjeve koje upućuju Vladi.