PULJAK KAŽE DA DIJELI FRUSTRACIJU GRAĐANA OKO SRUŠENOG STABLA "Oni imaju na to pravo, a mi tu ništa nismo mogli"

Iz Banovine je jučer neuobičajeno kasno stigao mail s pozivom za tiskovnu konferenciju o gradnji sportskog centra i bazena na istoku grada.

Novinare je zanimalo je li ovo bio samo način da se odvuče pažnja od granje Small Malla i bure koju je izazvalo "rušenje" pelegrinke od strane investitora.

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak kaže da je ovo bio jedini mogući termin za konferenciju jer će samo dan kasnije predstaviti rezultate upisa u vrtiće, dok će u petak biti održana tematska sjednica GV-a.

"Dugo smo pripremali projekte i sada smo ušli u fazu da predstavljamo što smo radili i što će se raditi u budućnosti. Ovo je bio jedini dan kada možemo ovo održati, sutra ćemo o vrtićima, to će biti velika tema i tada ćemo objaviti rezultate prvih krugova upisa u vrtić", kazao je Puljak.

Kazao je Puljak da je s investitorima Small Malla razgovarao nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo dužnost.

"Razgovarali smo o tom projektu, zaključili smo da je to projekt koji je vrijedan za grad. Sastali su se i s bivšim gradonačelnikom koji je također izrazio podršku, da se to riješi", kazao je o toj temi

Kakav je vaš stav o stablu, upitali su ga novinari.

"Ja kao građanin dijelim frustraciju svih ostalih građana. Zaista mislim da je šteta što se to napravilo, to stablo nije samo stablo, ima veće konotacije, to je bilo veliko i vrijedno stablo u tom dijelu grada. Na žalost, mi to nismo mogli spiječit, dozvole su izdane prije nas, imali su svo pravo da to naprave. Mislim da su se trebali s više poštovanja odnositi prema gradu i građanima, a ono što mi možemo napraviti je razvijati zelene politike grada. Mi smo posvećeni tome, ove godine se na Marjanu zasadilo tri tisuće sadnica različitih stabala. Ove godine ćemo zasaditi barem 1064 stabla u gradu Splitu. Prošla godina je bila godina u kojoj smo zasadili najviše stabala u zadnjih 13 godina, ove godine ćemo zasadit duplo više, dogodine isto tako. Sve zajedno kad se zbroji, to je ukupno između 15 i 20 tisuća stabala", kaže Puljak.

Na pitanje je li znao da će se stablo rušiti, kazao je da su - službe o tome razgovarale s investitorima.

"Ono što se znalo je da oni imaju na to pravo, a mi tu ništa nismo mogli", zaključuje Puljak, dok za izmjene lokacijske i građevinske dozvole koje je tražio investitor, kaže da to "gradske službe rješavaju neovisno o politici".

"Službenici će odlučiti koliko je to po zakonu utemeljeno", kaže Puljak.

Za tematsku sjednicu GV-a kaže da očekuje da se u mirnoj atmosferi o svemu prodiskutira.

Dodaje i da su se svi ugovori za Small Mall potpisali prije njihova mandata.

"Da smo mi odlučivali o tom projektu, to bi možda bile samo javne garaže, bez previše sadržaja gore", kaže Puljak.

Novinare je zanimalo i hoće li Splićani imati povoljniji parking u sklopu Small Malla.

"Mi možemo pokušat razgovarat da se bolje definiraju cijene parkinga. Razgovarali smo s investitorom da predstave projekt građanima, nadam se da će to učiniti jer to nije projekt grada Splita i nadam se će odgovorit na sva pitanja, da se jedan dio mjesta rezervira za građane", kaže Puljak.