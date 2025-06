Puljak je napravio neviđeni presedan u splitskoj politici i dao šamar svima koji su ga podržavali

Od uvjerljivog vodstva u svim relevantnim anketama do poraza koji čak nije bio tijesan. Tako bi se se mogao opisati put sada već bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Naime, novi splitski gradonačelnik, HDZ-ovac Tomislav Šuta, pobijedio je Puljka s 3.665 glasova razlike.

No sudeći prema izjavi koju je dao nakon poraza, nije samo postao bivši gradonačelnik, nego bivši šef Centra i bivši političar.

"Ja se povlačim iz politike, vraćam se znanosti, a kolege će dalje nastaviti borbu za Split, onakvu kakvu smo je do sada vodili. Čestitam Tomislavu Šuti i njegovom timu na pobjedi", kazao je Puljak.

Ponosan je, kaže, na velike stvari koje su napravili. Tvrdi i kako su sve vodili pošteno i odgovorno, te želi da se grad nastavi voditi na takav način. Za svog dogradonačelnika i zamjenika Bojana Ivoševića i Antonija Kuzmanića je rekao da su vrlo čestiti ljudi koji su radili i dali sve od sebe za Split.

Tako je u dosad neviđenom političkom manevru šef jedne stranke odustao od politike i to nakon što je njegova stranka osvojila najviše vijećničkih mjesta u splitskom Gradskom vijeću. Iako je Puljak naglasio da vijećnici nastavljaju politički rad stranke, ovakvo ostavljanje na cjedilu svojih ljudi je neviđeni presedan.

Puljkovo povlačenje iz politike nakon poraza u utrci za gradonačelnika implicira da ga je motivirala isključivo gradonačelnička fotelja, a sada kada je nije ponovno dohvatio, vraća se znanosti.

Zaboravimo na trenutak 11 gradskih vijećnika Centra. Kako se nakon Puljkovog bijega iz politike osjeća 26.921 birač koji su mu dali povjerenje? Kako se osjećaju svi oni koji su mu dali povjerenje i na prošlim izborima, ali i na mnogim prethodnima kada se predstavljao kao nositelj promjena?

U redu, naravno da ćemo se svi složit kako svi pa tako i Puljak imaju pravo odlučivati o vlastitoj budućnosti pa kao uspješan i etablirani znanstvenik svjetskog glasa napustiti politiku. U koju je ušao kao glas promjene, da ne kažemo razuma.

Ovakvom odlukom, nadamo se naprasnom, u žaru trenutka, pokazuje između ostalog međutim da je mentalno na razini - djeteta! Poruka je otprilike 'nisam dobio, neću se više igrati!'.

I izgubiti je za ljude, sportaše pa i političare. I znanstvenike. Poanta svega je da se borba za Split, kako bi čovjek njegovog intelekta trebao shvatiti, može i mora voditi i iz opozicije. Ivica Puljak nikad nije bio u opoziciji u splitskom Gradskom vijeću. To je svojedobno bila njegova supruga, ali on nikad, a ni većina njegove ekipe s liste. I ovakav rezultat je bio prava skrivena prilika, silver lining, da Puljak i cijeli Centar s one lijeve strane vijećničkog stola u Banovini bombardira vlast. Da ih kontrolira, da upozorava na nepravilnosti, da konačno i sami uče, ne bi li za četiri godine postigli bolji rezultat i ponovno se vratili na vlast. Pametniji, tako zatvorivši svoj politički krug.

Jedno je gotovo izvjesno. Puljak je ovim potezom vlastitu stranku vjerojatno uputio prema propasti. S druge strane, slabljenjem Centra svoju priliku će dočekati SDP osim ako ne povedu još pokoji "bratoubilački rat", što i nije nemoguć scenarij.

No prije svega, upravo se otvorio prostor za neku buduću nezavisnu i strpljivu opciju.

Rade Popadić, glavni urednik Dalmacije Danas