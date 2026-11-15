Puljak iz Dublina poslala razglednicu Šuti pa ga bocnula zbog Pariza: "Ja sam svoju platila sama"

Saborska zastupnica i gradska vijećnica stranke Centar Marijana Puljak ponovno je prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, ovoga puta iz kišnog Dublina. Na društvenim mrežama objavila je kako je gradonačelniku poslala razglednicu iz irske prijestolnice, pritom se našalivši na račun njegovih ranijih pitanja o njezinim putovanjima, ali i otvorivši temu njegova odlaska u Pariz.

Puljak se u Dublinu nalazi na sastanku europskih liberala, ALDE Councilu, a svoj boravak odlučila je iskoristiti za političku poruku upućenu splitskom gradonačelniku.

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"Da se ne muči do sljedeće sjednice"

"Pozdrav iz kišnog Dublina! Poslala sam razglednicu našem gradonačelniku Tomislavu Šuti. Čovjek me na gotovo svakoj sjednici Gradskog vijeća ispituje zašto sam bila u Sarajevu, pa rekoh da mu ovaj put odmah javim di sam. Da se ne muči do sljedeće sjednice", napisala je Puljak. Objasnila je da u Irskoj sudjeluje na sastanku europskih liberala, a slobodno vrijeme iskoristila je za šetnju gradom. "U Dublinu sam na sastanku europskih liberala, ALDE Councilu. Usput sam malo prošetala gradom i poslala mu razglednicu", navela je.

No, razglednica nije bila samo šaljiva poruka. Puljak je iskoristila priliku kako bi ponovno otvorila pitanje gradonačelnikova putovanja u Pariz, koje je ranije izazvalo političke rasprave u Splitu. "Ja iz Dublina donosim uspomene i šaljem razglednice, a oko njegova Pariza se još raspravlja i to o puno skupljim stvarima. Da, da, da", poručila je. Posebno je naglasila kako je trošak razglednice podmirila vlastitim novcem. "Za svaki slučaj, da ne bude zabune: razglednicu sam platila sama", dodala je uz smijeh.

"Valjda svatko sudi prema sebi"

Na kraju objave ponovno se osvrnula na Šutina pitanja o njezinim ranijim odlascima u Sarajevo, poručivši kako iza tih putovanja nema nikakvih skrivenih motiva. "Ako gradonačelnik opet bude imao pitanja o Sarajevu, neka slobodno pita. Tamo imam prijatelje i volim ćevape, to sam mu već objasnila. Samo, izgleda da mu je teško povjerovati da netko može negdje otputovati bez skrivenih interesa. Valjda svatko sudi prema sebi", zaključila je Marijana Puljak.