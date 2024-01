PULJAK I KNEŽEVIĆ "HDZ želi ozakoniti strah i kontrolu društva, ovo je posljednji korak zaštite osuđene stranke"

"HDZ je stvorio državu u kojoj se ljudi boje. Predložene izmjene Kaznenog zakona još više će pojačati strah među građanima, posebno strah od razotkrivanja korupcije, s obzirom na prijetnju zatvorskom kaznom do tri godine. Ovakvi potezi HDZ-a vode ka institucionalizaciji straha i kontroliranja društva", istaknuo je na konferenciji za medije u Dubrovniku predsjednik stranke Centar Ivica Puljak.

Kazao je kako izmjenama ovogzakonaHDZ želi dovršiti izgradnju svoje partijske države i potpuno zaključati Hrvatsku.Ovo je posljednji korak zaštite jedne osuđene stranke i njezinih moćnika, a ne pravne države, sudskih postupaka i javnog interesa, i to sve u smjeru da bi država postala potpuno HDZ-ova, a ne svih ravnopravnih građana.

Govoreći o HDZ-ovom modelu upravljanja koji je uništio Hrvatsku rekao je kako njihov model vodstva nije samo potaknuo građane na odlazak iz zemlje, već je i doveo do stvaranja društva s dvostrukim standardima. Puljak je naglasio da HDZ, stranka već osuđena za korupciju, sada pokušava putem izmjenamaKaznenog zakona zaštititi sebe od daljnjeg razotkrivanja koruptivnih aktivnosti. „Hrvatska se pretvara u državu gdje postoje dvije vrste građana - oni koji smiju sve i oni koji ne smiju ništa. A jedino čega se Plenković boji je da mu ne propadne buduća karijera u Europskoj uniji i zato ćemo o svemu obavijestiti EU institucije“, rekao je Puljak.

Podsjetimo, najavljenim izmjenama Kaznenog zakona uvodi se kazneno djelo “neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje”, a predviđa se kaznado tri godine zatvora za curenje informacija u istrazi.

Viktorija Knežević upozorila je da su istraživački novinari i nezavisni mediji vrlo često jedine institucije koje rade svoj posao u ovoj zemlji, podsjetivši da objavnom dokaza nijedan novinar nikad nije ugrozio kazneni postupak. „Objavama dokaza ugrožavaju samo i jedino one koji bi željeli zataškati kriminal“, rekla je Knežević.

No, Knežević smatra da je problem izmjena Kaznenog zakona puno širi od novinarskih sloboda i tiče se svakog od nas, što je pojasnila na konkretnom primjeru. "Čak ni ako ste žrtva kaznenog djela i za to imate dokaz, s tim dokazom ne smijete se obratiti javnosti. To znači da u slučaju da vas sutra netko prebije ili od vas traži mito, da imate snimku toga što se dogodilo iprijavite slučaj policiji, a policija ili DORH ga počnu zataškavati, prema ovom zakonu ne smijete izaći u javnost, pokazati snimku i upozoriti da se slučaj zataškava", objasnila je.

„U javnost smijete izaći samo u slučaju da se podigne optužnica, ali ako netko zataškava slučaj, kako će do podizanja optužnice uopćedoći?Ovaj zakon sprječava upravo objavu pravih dokaza, ne sprječava objavu tračeva, indicija ili pretpostavki, nego pravno relevantnih činjenica“, rekla je Knežević, naglašavajući da cilj takvog zakona nikako ne može biti zaštita sudskih predmeta, nego isključivo moćnih osoba u tim predmetima koji će moći izbjeći kaznu.

„Razlika između nas, običnih ljudi i privilegirane kaste koja može sve i neće odgovarati pred zakonom za kriminalne radnje, ovakvim zakonom zapravo postaje i pravno moguća. Očigledno se u ovoj zemlji kriminal pod visokim pokroviteljstvom politike osjeća ugroženijim od strane novinara i građana, nego od institucija koje bi ga trebale progoniti, a koje očigledno ima pod kontrolom“, zaključila je.

Knežević se osvrnula i na aktualni izbor glavnog državnog odvjetnika, komentirajući kako je ta funkcija toliko degradirana da je potpuno nevažno tko su kandidati i tko će biti izabran. „Nijednom uglednom profesionalcu nije palo napamet da se javi, a koga god izaberu biti će poslušnik HDZ-a jer je to jedini kriterij koji HDZ zanima“, kazala je.