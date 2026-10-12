Puljak i Ivošević žestoko napali Šutu nakon sjednice o noćnim klubovima: "Koliko je novca dobio da ovako štiti noćne klubove? Znamo da je dobio novac"

Nakon završetka tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o noćnim klubovima u staroj gradskoj jezgri, predstavnici Centra održali su konferenciju za medije na kojoj nisu skrivali nezadovoljstvo donesenim zaključcima. Marijana Puljak i Bojan Ivošević oštro su kritizirali gradonačelnika Tomislava Šutu i HDZ-ovu većinu, a Ivošević je pritom iznio i ozbiljne optužbe o mogućim financijskim vezama gradonačelnika i njegove obitelji s noćnim klubovima. Riječ je o tvrdnjama koje su iznesene na konferenciji za medije, a za koje nisu predočeni dokazi.

Puljak: "Gradonačelnik nije odgovorio na pitanje o poslovima svoje tvrtke s noćnim klubovima"

Marijana Puljak poručila je kako je rezultat sjednice pokazao da gradska vlast nije spremna prihvatiti prijedlog Centra kojim bi se ograničilo posluživanje alkohola u staroj gradskoj jezgri. "Rezultat ove sjednice je da gradonačelnik i HDZ-ova većina nisu podržali prijedlog Centra da se ograniči točenje alkohola u staroj gradskoj jezgri. Nisu poslušali vapaje građana koji ondje žive. Naš prijedlog u skladu je sa svim zakonima Republike Hrvatske i u njemu nema ničega nezakonitog", kazala je Puljak.

Posebno je kritizirala gradonačelnika, tvrdeći kako je tijekom sjednice izbjegavao odgovoriti na pitanje o poslovanju tvrtke koja je ranije bila u njegovu vlasništvu, a sada je, prema njezinim riječima, u vlasništvu njegove supruge. "Cijela ova sjednica protekla je u izbjegavanju gradonačelnika da odgovori na izravna pitanja. Je li tvrtka koja je bila u njegovu vlasništvu, a sada je u vlasništvu njegove supruge, imala ikakve poslove povezane s noćnim klubovima? Postoje li poslovni odnosi? Prema ovom rezultatu vidi se da ne radi u interesu građana", poručila je Puljak. Dodala je kako gradska vlast, prema njezinu mišljenju, nije pokazala spremnost omogućiti stanovnicima povijesne jezgre miran život. "Ni na koji način nije pokazao volju da građani mogu mirno spavati i mirno živjeti. Zato ponovno pitam: Je li vaša tvrtka, gradonačelniče, imala poslovne odnose s noćnim klubovima?", upitala je Puljak.

Ivošević: "Današnji zaključci samo su smokvin list gradonačelnika i njegove većine"

Još oštriji bio je nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević, koji je ustvrdio da zaključci prihvaćeni na sjednici pokazuju nerazumijevanje zakonskih propisa. "Ovi zaključci pokazuju da Tomislav Šuta i njegovi vijećnici ne znaju što govore. Svako okupljanje više od 20 ljudi, prema njihovoj logici, moglo bi završiti policijskim privođenjem. Tako mogu uhvatiti većinu turista koji postupaju nezakonito", kazao je Ivošević, komentirajući zaključke gradske većine.

Osvrnuo se i na problematiku takozvanih party brodova. "Drugi problem su party brodovi. Zakon ne poznaje mogućnost postojanja party broda kao takvog. Drugim riječima, prema takvom tumačenju, sve te brodove trebalo bi zapečatiti jer im takva djelatnost nije dopuštena", ustvrdio je. Naglasio je i kako je prijedlog Centra predviđao dodatne ovlasti komunalnih redara, a zaključke gradske većine nazvao pokušajem prikrivanja izostanka konkretnih mjera. "Komunalni redari prema našem prijedlogu trebali bi dobiti policijske ovlasti. Današnji zaključci nisu ništa drugo nego smokvin list gradonačelnika i njegove većine", poručio je Ivošević.

Teške optužbe na račun Šute: "Dok klubovi dobro rade, dobro žive i Šuta i njegova obitelj"

Najžešći dio Ivoševićeva istupa odnosio se na navodne poslovne i financijske veze gradonačelnika s noćnim klubovima u središtu Splita. "On je knjigovođa noćnim klubovima. Koliko je novca dobio da bi ovako postupao prema noćnim klubovima? Znamo svi da je dobio novac. Dok dobro rade klubovi u centru Splita, dobro žive i Tomislav Šuta i njegova obitelj, ali i svi HDZ-ovci koji imaju veze s tim noćnim klubovima, a znamo da ih ima", izjavio je Ivošević.