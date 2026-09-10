Puljak i Barbir: "Stranačke fotelje koštaju dvostruko više od cijelog paketa pomoći građanima"

Predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak te saborski zastupnik Damir Barbir reagirali su na novi paket Vladinih mjera pomoći građanima, usporedivši njegovu vrijednost s procijenjenim godišnjim troškom, kako navode, 10.000 nepotrebnih stranačkih rukovodećih mjesta.

Iz Centra navode da mjere koje je Vlada predstavila ukupno vrijede oko 250 milijuna eura. Prema njihovom izračunu, riječ je o 126,4 milijuna eura za struju, 42 milijuna za plin, 55 milijuna za vaučere najugroženijima, 10 milijuna za jesensku sjetvu, osam milijuna za studentske menije, četiri milijuna za ribare te milijun eura za branitelje.

Istodobno procjenjuju da 10.000, kako ih nazivaju, nepotrebnih stranačkih rukovodećih mjesta građane stoji oko pola milijarde eura godišnje, odnosno dvostruko više od predstavljenog paketa pomoći.

„Vlada danas dijeli po sedamdeset eura, a istovremeno pola milijarde godišnje odlazi na fotelje koje postoje zbog stranačke iskaznice. To nije pomoć građanima, to je vraćanje dijela onoga što im je već uzeto“, poručila je Puljak.

U Centru su se osvrnuli i na slučaj opasnog otpada u Gospiću, nakon prosvjeda desetaka tisuća ljudi, te pitanje povjerenja građana u državne institucije.

Puljak tvrdi da upravo način kadroviranja na čelne pozicije institucija dovodi do gubitka tog povjerenja.

„Dok se čelnici institucija biraju na koalicijskim sastancima, ljudi u Lici neće piti vodu ni kad im deset vještaka kaže da je čista. Tražimo bolja pravila i politiku koja će ih provesti u praksi“, poručila je.

Traže promjene za Državni inspektorat

Centar će, najavljuju, u saborsku proceduru uputiti prijedlog izmjene propisa kojim bi se glavnom državnom inspektoru i inspektorima Državnog inspektorata zabranilo članstvo u političkim strankama, po uzoru na pravila koja vrijede za policijske službenike.

Prijedlog će u proceduru uputiti Damir Barbir.

„Po Zakonu o Državnom inspektoratu, zamjenika glavnog državnog inspektora imenuje se na temelju provedenog javnog natječaja i mora imati najmanje sedam godina radnog iskustva i položen državni stručni ispit. Za njegovog šefa zakon ne propisuje ni natječaj ni jedan jedini uvjet struke. To piše u istom članku, dva stavka jedan ispod drugoga. Tražimo da za čelnika vrijedi barem ono što već vrijedi za njegovog zamjenika“, rekao je Barbir.

Centar traži i izbor čelnika nadzornih tijela putem javnih natječaja s objavljenim kriterijima i brojem prijavljenih te ukidanje 10.000 rukovodećih mjesta za koja tvrde da su nepotrebna. Ušteđeni novac, prema njihovu prijedlogu, usmjerio bi se u sanaciju najzagađenijih lokacija u Hrvatskoj.

Navode i da je njihovu peticiju protiv stranačkog zapošljavanja u manje od dva tjedna potpisalo gotovo 7.000 ljudi.