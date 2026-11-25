Saborski zastupnici Centra Marijana Puljak i Damir Barbir predstavili su prijedlog novog modela izbora ustavnih sudaca, kojim bi se ovlasti za njihov izbor raspodijelile između Sabora, predsjednika Republike i pravosudnih tijela, ograničio politički utjecaj na sastav Ustavnog suda te spriječile blokade njegova rada.

„Već nekoliko mjeseci javno govorimo o tome da ovaj model izbora sudaca treba promijeniti. Izradili smo konkretan prijedlog, konzultirali smo ga s ustavnopravnim stručnjacima, dobili smo njihovu potvrdu da je model pravno čist i usklađen s europskim standardima. Pokrećemo sljedeći korak, prikupljanje potpisa za pokretanje formalne zakonodavne procedure“, kazala je Puljak.

Prema predloženom modelu, pet ustavnih sudaca birao bi Hrvatski sabor, četiri bi imenovao predsjednik Republike uz mišljenje neovisne stručne komisije, dok bi preostala četiri zajednički birali Vrhovni sud, Visoki upravni sud i Državno sudbeno vijeće.

Predložili su i uvođenje jednokratnog desetogodišnjeg mandata bez mogućnosti ponovnog imenovanja te zabranu kandidiranja osobama koje su u posljednjih deset godina bile aktivni stranački dužnosnici, zastupnici ili nositelji izbornih lista.

„Sudac koji ovisi o tome hoće li biti reizabran nije neovisan sudac“, istaknula je Puljak.

Prijedlog uključuje i zaštitni mehanizam kojim bi se spriječile blokade izbora ustavnih sudaca. Ako Sabor ne izabere suca u roku od 60 dana, stručna komisija sastavljena od dekana pravnih fakulteta, predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i pučke pravobraniteljice predložila bi kandidate predsjedniku Republike, a ako ni predsjednik Republike ne bi postupio u predviđenom roku, komisija bi samostalno imenovala suca.

Saborski zastupnik Damir Barbir upozorio je da je jedan od glavnih problema postojećeg sustava činjenica da o izboru svih ustavnih sudaca odlučuju političke stranke kroz Hrvatski sabor.

„Naravno da je demokratski legitimitet Sabora važan. Ali demokracija nije samo vladavina većine. Demokracija je i ograničenje vlasti. A Ustavni sud upravo je jedna od najvažnijih institucija koja mora osigurati da politička većina ne može raditi što god želi“, rekao je Barbir.

Predloženi model oslanja se na talijanska, njemačka i austrijska ustavna rješenja i usklađen je sa standardima Venecijanske komisije. Zastupnici Centra zato su pozvali sve saborske zastupnike, neovisno o stranačkoj pripadnosti, da potpisom podrže pokretanje zakonodavne procedure.

„Svima koji su ikad rekli da je izbor ustavnih sudaca problem — sada je trenutak da to pokažu potpisom, a ne samo riječima“, zaključio je Barbir.

Inicijativu Centra podržala je i zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. "HDZ je izbor ustavnih sudaca pretvorio u lakrdiju. Novi model izbora nam je nužan, jer nam trebaju neovisni i stručni ljudi", poručila je Mrak-Taritaš.