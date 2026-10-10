Puljak i Barbir: "Poduzetnici nisu bankomati za financiranje stranačke vojske"

Stranka Centar podržala je današnji prosvjed poduzetnika, obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, održan u Zagrebu. Kako je poručila predsjednica stranke i saborska zastupnica Marijana Puljak, država svakodnevno izmišlja nove namete, obrasce, obveze i propise za one koji rade, stvaraju i zapošljavaju, dok istovremeno ne želi uvesti red u vlastite redove.

"Frizerka mora isticati koliko je šišanje koštalo prije mjesec dana. Mali obrtnik mora pratiti svaku novu birokratsku izmišljotinu. Obiteljski iznajmljivač mora se prilagođavati pravilima koja se stalno mijenjaju. A država ne vidi nikakav problem u tisućama nepotrebnih radnih mjesta na zapošljavanje stranačkog kadra", rekla je Puljak, dodajući da se za male poduzetnike uvijek pronađe novi propis, dok se za stranačku vojsku uvijek pronađe novac.

"Već dugo govorimo da država mora početi štedjeti na sebi, a ne na građanima i poduzetnicima.

Zato smo pokrenuli inicijativu Metla za ukidanje 10 tisuća nepotrebnih radnih mjesta u javnom sektoru. Procjenjujemo da nas ta mjesta godišnje koštaju čak 500 milijuna eura, odnosno pola milijarde eura godišnje. Zamislite koliko bismo tim novcem mogli smanjiti namete, rasteretiti rad i olakšati poslovanje ljudima koji pune državni proračun", pojasnila je zastupnica.

Prema riječima saborskog zastupnika Damira Barbira, iza riječi poduzetnik najčešće ne stoji nikakav milijunaš, nego čovjek koji svaki dan otključava svoju radnju, radi deset sati, brine o zaposlenicima, plaćama, računima i porezima i samo želi da ga država pusti da pošteno radi.

"Hrvatskoj ne treba još nameta. Treba joj manje stranački zaposlenog kadra, manje birokracije i manje rasipanja javnog novca. Zato podržavamo današnji prosvjed. Vrijeme je da država prestane stalno zavirivati u džepove onih koji rade i konačno počne čistiti pred vlastitim vratima", rekao je Barbir i pozvao građane da potpišu peticiju na metla.hr.