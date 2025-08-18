Puljak: "HDZ i Kerum počeli s podjelom plijena i uhljebljivanjem"

Ivica Puljak objavio je novi status na Facebooku iz serije "Kako je podzemlje ponovno preuzelo Split".

"Danas u Splitu počinje uhljebljivanje i podjela plijena. Za većinu splitskih medija koje kontrolira HDZ, to je dobrodošlo rasterećenje i pozitivan pomak naprijed.

Jutros je stidljivo objavljena vijest koja zvuči prilično dosadno i administrativno, ali svi koji dobro poznaju kako funkcionira gradska uprava, znaju da je velik događaj. Pogotovo kada je na vlasti Kerum s HDZ-om, jer – sprema se novi ustroj gradske uprave. Mi smo ga racionalizirali i izgubili smo izbore za gradonačelnika, a Kerum i HDZ danas povećavaju broj upravnih tijela i spremaju nova uhljebljivanja i podjelu plijena. Spremaju se temelji da se javnim novcem svih građana podmazuje stranačka infrastruktura koja treba „odraditi“ sljedeće izbore. Bit će zanimljivo vidjeti tko će biti za ovakvu podjelu plijena na glasanju na Gradskom vijeću, a tko će možda preskočiti tu sjednicu i tako omogućiti da Kerum i HDZ samostalno izglasaju odluku.

Ako tome dodamo medije koji su pod kontrolom HDZ-a i SDP i ostale stranke koje glume oporbu, a rade sve da HDZ ostane na vlasti, postavlja se pitanje budućnosti i demokracije, ne samo u Splitu nego i u cijeloj Hrvatskoj.

Mi smo racionalizirali sve troškove, sve nadzorne odbore i direktorska mjesta, kao i sva druga radna mjesta u gradskim tvrtkama i ustanovama dali najboljim ljudima koji su se javili na natječaj. Ni po babi ni po stričevima. Zaista je bilo tako, a to može posvjedočiti bilo tko od tih oko 1000 ljudi, da mi od njih nismo tražili nikakvu, ali nikakvu protuuslugu za stranku. Morali su samo biti profesionalci na svojim mjestima i biti odgovorni za rezultate. Na mjesta pročelnika su izabrani ljudi iz sustava. Nitko naš nije doveden sa strane. Taj model upravljanja je bio jedan i jedinstven u cijeloj Hrvatskoj. Bio je naš, splitski, hrvatski. Zbog toga su se HDZ, Kerum, SDP sa svojom koalicijom, HDZ-ovi mediji i takozvani neovisni politički analitičari pod ugovorom s državom ujedinili protiv nas.

Sad takav model upravljanja u Hrvatskoj ne egzistira nigdje.

A kako bi odgovoran i slobodan mediji komentirao vijest s početka teksta? Što je istina?

Evo, ovo je istina:

HDZ i Kerum počeli s podjelom plijena i uhljebljivanjem.

Gradska uprava će imati više šefova, otvara se prostor novim zapošljavanjima stranačkih poltrona! Nakon što preuzmu svoje dužnosti, novi kadrovi će imati jedan zadatak: raditi za Keruma i HDZ na sljedećim izborima, a bit će plaćeni novcem svih građana. Jedini zadatak do izbora bit će im da svaki radni dan dođu na posao, neki ni to. Osnovna metoda rada je ucjena: posao možeš dobiti, ako si spreman raditi za stranku.

Možete li zamisliti ovakve medijske izvještaje slobodnih medija? Možete li zamisliti ovakvu izjavu nekog iz splitskog SDP-a?

Možete li zamisliti nekog "neovisnog analitičara" da kritizira nova uhljebljivanja i gradsku imovinu kao stranački plijen?

Ni ja. Zato treba biti budan i pratiti, upozoravati i što je najvažnije – angažirati se u društvu. Ako nećemo mi, oni će nam uzeti sve", napisao je.