Puljak Glavini: "Ministre, di su pare?"

"Ministar turizma i sporta Tonči Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu. Još 7. travnja zatražila sam da mi se dostave financijski izvještaji svih sportskih saveza za posljednjih deset godina. Po poslovniku Sabora rok za odgovor je 30 dana, a ministarstvo ga je prekoračilo za više od dva mjeseca. Dok on odbija pokazati dokumente, policija ih traži po uredima i domovima. Ministre, di su pare?", upitala je predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak, komentirajući današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Da je sustav financiranja sporta transparentan i da ministarstvo zaista nadzire trošenje našeg novca, odgovore ne bi morali dobivati iz izvještaja o pretresima i uhićenjima. Nije dovoljno dijeliti stotine milijuna eura i zatim zatvarati oči pred time kako se taj novac troši. Ministarstvo mora kontrolirati financiranje sportskih saveza, objavljivati podatke i odgovarati Hrvatskom saboru", rekla je Puljak.

Još jednom je zatražila da ministar hitno dostavi sve zatražene dokumente i dodatno objasni zašto krši rok za odgovor na zastupničko pitanje, kakav je nadzor ministarstvo provodilo nad HOO-om i sportskim savezima, je li ikada utvrdilo nepravilnosti i što je nakon toga poduzelo.

"USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjih uhićenja, ona je ozbiljan politički problem", zaključila je Puljak.