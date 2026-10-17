Puljak: 'Dugujemo ispriku Židovima. To nismo mi, to nije naš grad... A moguće da je ovo sve režija HDZ-a'

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je Torcidin korteo u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su se ulicama grada čule antisemitske, nacističke i ustaške parole. Poručio je da su snimke događaja obišle Europu i svijet te ocijenio da se Split zbog toga našao u neugodnoj situaciji.

“Nažalost, snimke su obišle Europu i svijet, a Split, grad s ponosnom antifašističkom tradicijom, se crveni od srama. Dugujemo ispriku Židovima i svim pristojnim ljudima jer to nismo mi, to nije naš grad”, izjavio je Puljak.

Istaknuo je da su osude incidenta stigle sa svih strana, ali da same osude nisu dovoljne ako se želi spriječiti ponavljanje sličnih događaja. Smatra da je potrebno otvoreno govoriti o uzrocima problema, a odgovornost je povezao s politikom i odnosom vlasti prema povratku ekstremističkih simbola i poruka u javni prostor, piše Telegram.

‘Ovo nije počelo na ulici’

“Ovo nije počelo prošli četvrtak i nije počelo na ulici. Godinama gledamo politiku kojoj je najvažnije ostati na vlasti i zbog toga se udružila s bilo kim, bez obzira odakle dolazi. Ta ista politika je godinama šutke gledala kako se mračna prošlost vraća u javni prostor”, rekao je Puljak.

Dodao je da toleriranje takvih pojava može biti shvaćeno kao dopuštenje. Pritom je otvorio pitanje mogućih dogovora između pojedinih članova vladajuće stranke i navijačkih skupina. “Jesu li pojedini ljudi iz vladajuće stranke s navijačkim skupinama sklopili dogovor da imaju njihovu podršku na izborima, a onda će im ovi tolerirati sve što rade? A tko zna što se još krije iza tih dogovora…”, upitao je Puljak.

Puljak je poručio da hrvatsko društvo treba, kako je rekao, resetirati te ga postaviti na temelje znanosti, razuma i humanizma. “Ovi koji su prošli četvrtak urlali po Splitu nisu branili ni Hrvatsku, ni kršćanstvo, ni humanizam, nego su sramotili sve troje”, izjavio je.

‘Treba pomesti što se godinama skupilo’

Kao drugi važan problem izdvojio je klijentelizam i zapošljavanje u javnom sektoru. Prema njegovoj procjeni, u Hrvatskoj postoji najmanje 10 tisuća rukovodećih radnih mjesta koja, kako tvrdi, nisu nastala zbog potreba društva, nego zbog potreba HDZ-a za zapošljavanjem. Puljak je zatražio ukidanje takvih radnih mjesta i poručio da promjena vlasti ne bi smjela značiti zamjenu kadrova jedne stranke kadrovima druge. “Pravilo mora biti jednostavno i bez iznimke – uvijek i samo najbolji”, rekao je.

Govoreći o simbolici svoje političke opcije, Puljak je objasnio da je njihov simbol metla, kojom želi poručiti da je potrebno ukloniti dugogodišnje probleme u društvu. “Treba pomesti ono što se godinama skupilo po kutovima, a to su klijentelizam, korupcija i tolerancija prema mržnji”, poručio je.

Puljak je zaključio da su potrebne promjene u političkom i društvenom sustavu te pozvao građane na zajedničko djelovanje. “Hrvatska to zaslužuje. Split to zaslužuje. Idemo to učiniti zajedno”, zaključio je bivši gradonačelnik Splita u svojoj video poruci na Facebooku.