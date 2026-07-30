Puljak: "Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti"

Nakon što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio da očekuje nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke unatoč uhićenju Željka Keruma, uslijedile su oštre reakcije oporbe.

Saborska zastupnica Marijana Puljak optužila je Šutu da politički štiti koalicijskog partnera te ga prozvala zbog najave nastavka suradnje s HGS-om.

- Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti - kazala je Marijana Puljak.