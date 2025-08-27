Puljak: "Budite dobri jedni prema drugima, to vam kaže znanost"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak povukao se iz politike i vratio znanosti. To je objavio odmah u izbornoj noći nakon poraza. Iako više nije politički aktivan, često na društvenim mrežama komentira političku situaciju u gradu podno Marjana.
Osim toga, svoje osvrte često snima i objavljuje na različitim društvenim mrežama na kojima je aktivan.
U novom videu Ivica Puljak govori o znanosti, a video je naslovio: "Budite dobri jedni prema drugima, to vam kaže znanost."
Što je u zanimljivom i poučnom osvrtu rekao Puljak, poslušajte u nastavku.
