Puljak: "Budite dobri jedni prema drugima, to vam kaže znanost"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak povukao se iz politike i vratio znanosti. To je objavio odmah u izbornoj noći nakon poraza. Iako više nije politički aktivan, često na društvenim mrežama komentira političku situaciju u gradu podno Marjana.

Osim toga, svoje osvrte često snima i objavljuje na različitim društvenim mrežama na kojima je aktivan.

U novom videu Ivica Puljak govori o znanosti, a video je naslovio: "Budite dobri jedni prema drugima, to vam kaže znanost."

Što je u zanimljivom i poučnom osvrtu rekao Puljak, poslušajte u nastavku.