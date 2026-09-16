PULJAK BIJESNA: "Platili smo 8,4 milijuna eura sustav koji ti javi da je požar. Ma nemoj me zezati!"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak žestoko je kritizirala funkcioniranje sustava za rano upozoravanje građana, ponovno se osvrnuvši na postupanje tijekom velikog požara na omiškom području. Puljak je posebno problematizirala činjenicu da tijekom požara kod Omiša građanima nije poslana poruka upozorenja, dok je sustav korišten tijekom požara na drugim područjima.

"Nije ovo za smijati se, ovo je za plakati"

"8,4 milijuna eura plaćen je sustav koji vam kaže da je požar. Nije ovo za smijati se, ovo je za plakati. Nevjerojatno nešto", poručila je Puljak. Naglasila je pritom kako njezine kritike nisu usmjerene prema vatrogascima. "Nemojte da me netko slučajno proziva da ja govorim protiv vatrogasaca. Oni ginu, ne spavaju noćima, spašavaju ljude. Ali netko mora biti hladne glave i gledati obranu od požara", rekla je.

Potom se ponovno vratila na cijenu sustava. "Mi smo platili 8,4 milijuna eura sustav koji će ti javiti da je požar. Ma nemoj me zezati. Bijesna sam kao pas", poručila je Puljak.

Puljak usporedila Omiš, Primošten i Brač

Kao posebno sporno istaknula je različito postupanje tijekom požara na području Omiša, Primoštena i Brača. "U Omišu poruke nije bilo, da ne bi bilo panike, kaže Blaženko Boban. U Primoštenu je poruka došla, a na Braču je došla poruka da je požar", kazala je.

Puljak je poručila kako neće odustati od inzistiranja na odgovornosti i odgovorima o funkcioniranju sustava.

"Nećete se izvući od ovoga i dalje ću inzistirati", zaključila je saborska zastupnica Centra.