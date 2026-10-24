Pula se sprema za dolazak Hajduka! Demoni natpisima po gradu pozivaju na tribine

Pula se priprema za veliki nogometni okršaj! U ponedjeljak, 26. listopada, s početkom u 18 sati na stadionu Aldo Drosina snage će odmjeriti Istra 1961 i Hajduk, u utakmici 11. kola SuperSport HNL-a. Susret već sada izaziva veliko zanimanje, a navijačke pripreme vidljive su i na gradskim ulicama. Naime, pulska navijačka skupina Demoni natpisima po gradu poziva svoje sugrađane da im se pridruže na tribinama i pruže podršku zeleno-žutima u jednom od najzanimljivijih domaćih susreta ove jeseni.

Jasno je da domaći navijači žele stvoriti što glasniju atmosferu i pomoći svojoj momčadi protiv splitskog sastava koji u Pulu dolazi kao vodeća momčad prvenstva.

Hajduk stiže s četiri uzastopne pobjede

Bijeli u Istru putuju s velikim samopouzdanjem. Hajduk je u posljednje četiri službene utakmice ostvario isto toliko pobjeda, a posebno je zanimljivo što su sve četiri ostvarene s jednim pogotkom razlike. Pobjednički niz započeo je 10. listopada prvenstvenom pobjedom protiv Dinama na Poljudu (2:1), a nastavljen je europskim slavljem protiv Ajaxa, također rezultatom 2:1. Potom je Hajduk u domaćem prvenstvu svladao Varaždin s minimalnih 1:0, da bi u četvrtak, 22. listopada, u Konferencijskoj ligi u gostima pobijedio švicarski Thun, ponovno rezultatom 1:0.

Tako splitska momčad u Pulu dolazi s četiri uzastopne pobjede u svim natjecanjima, od čega su dvije ostvarene u prvenstvu, a dvije na europskoj sceni. Gostovanja Hajduka u Puli tradicionalno izazivaju veliko zanimanje, a ništa drukčije ne očekuje se ni ovoga puta.

Na tribinama stadiona Aldo Drosina očekuje se velik broj Hajdukovih navijača, među kojima i pripadnici Torcide, pa bi ponedjeljak mogao donijeti posebno zanimljiv navijački ambijent. Domaćin je već objavio važne informacije za posjetitelje. Prema pravilima Istre 1961, obilježja Hajduka bit će dopuštena isključivo na južnoj tribini, koja je namijenjena gostujućim navijačima. Na ostalim tribinama neće biti dopušteno isticanje obilježja splitskog kluba.

Istra želi zaustaviti zahuktale Bijele

Iako Hajduk u Pulu dolazi u pobjedničkom ritmu, domaćini imaju svoje ambicije. Istra 1961 nakon više od mjesec dana ponovno će zaigrati pred svojim navijačima na Aldo Drosini, a upravo se podrška s tribina nameće kao jedan od važnih aduta pulske momčadi. Podsjetimo, prvi ovosezonski međusobni ogled Hajduka i Istre, odigran u kolovozu na Poljudu, završio je rezultatom 2:2. Puljani su tada u završnici susreta uspjeli nadoknaditi zaostatak i osvojiti bod.