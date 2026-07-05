Pukštas pred odlaskom iz Hajduka? Genoa ga želi dovesti već ovog ljeta

Rokas Pukštas jedan je od najzanimljivijih eksponata Hajduka, a njegovo ime ponovno se pojavilo na popisu želja klubova iz Serie A, prenosi gol.hr.

Tuttomercato piše da je Genoa je posljednjih dana intenzivirala potragu za pojačanjima u veznom redu, a među imenima koja se nalaze na radaru talijanskog prvoligaša istaknuo se upravo 21-godišnji Hajdukov veznjak.

Talijani tvrde da su kontakti između dviju strana već uspostavljeni, a sportski direktor Genoe Diego Lopez nedavno se sastao s Pukštasovim agentima.

Genoa ovog ljeta traži pojačanja u veznom redu, a uz Pukštasa na popisu želja nalaze se i Traore, Kjaergaard te Baldanzi, kojeg klub želi vratiti. Upravo se Pukštasa vidi kao igrača koji bi svojim profilom mogao donijeti dodatnu energiju i kvalitetu u sredini terena, piše Tuttomercato.

Interes iz Italije nije novost, prije nekoliko godina željela ga je dovesti Parma, no tada nisu uspjeli postići dogovor sa splitskom klubom.

Pukštas prema Transfermarktu vrijedi 6 milijuna eura, a ugovor sa splitskom klubom mu traje do ljeta 2027. godine, tako da je sve izglednije da će se transfer ostvariti baš ovog ljeta.

Hoće li to biti Italija ili neka druga liga, tek ćemo vidjeti, ima još dosta vremena...