Puko se vraća kući: U Bolu se otvara velika retrospektivna izložba

Galerija umjetnina Branislav Dešković u Bolu na Braču u subotu, 4. srpnja, u 22 sata otvara retrospektivnu izložbu Ivice Jakšića Čokrića Pukota pod nazivom "EINE KLEINE MOLO RETROSPEKTIVA".

Riječ je o jednoj od najopsežnijih izložbi posvećenih ovom osebujnom umjetniku, čiji opus obuhvaća kiparstvo, slikarstvo, konceptualnu umjetnost, književnost, kazalište i niz drugih oblika umjetničkog stvaralaštva.

Kustosi izložbe, Tino Vuković i Jasna Damjanović, ističu kako je odabir radova bio iznimno zahtjevan. Pregledane su tisuće grafika, crteža, slika, skica, skulptura i objekata kako bi se kroz postav na tri kata Galerije Dešković predstavio presjek Pukotova bogatog i raznolikog stvaralaštva iz nove perspektive.

Puko je tijekom karijere objavio čak 26 knjiga i tri fanzina, pripremio 36 karnevalskih programa, režirao 20 predstava, organizirao osam Viroza partyja, snimio dva filma, napisao brojne pjesme, dizajnirao plakate i pozivnice te osnovao političku stranku, udrugu, mješovitu dalmatinsku klapu i malonogometni klub.

Osim u Galeriji Dešković, dio radova prema autorovu odabiru bit će izložen i na više lokacija u Bolu – u prostoru nekadašnje Turističke zajednice, Centru za kulturu Bol, crkvi Gospe od Karmela, crkvici sv. Petra i Pavla, na pjaci te u Vinskom podrumu i restoranu Mali raj.

Tijekom trajanja izložbe posjetitelje očekuje i bogat popratni program s projekcijama predstava i filmova, pjesničkim večerima, glazbenim nastupima i drugim događanjima.

Puko svoj umjetnički credo opisuje riječima: „Antifašistički umjetnik, borac protiv turizma, demokracije i Coca-Cole. Rođen sam 6. veljače 1955. godine i živjet ću vječno.”

Izložba ostaje otvorena do kraja kolovoza, a organizatori poručuju da bi ovoga ljeta, uz Zlatni rat, upravo Pukotova retrospektiva trebala biti nezaobilazna postaja svakoga tko posjeti Bol.