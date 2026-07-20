Puknuta cijev više ne mora značiti razbijanje cijelog stana: Vodoservis Mate sanira oštećenja bez građevinskih radova

Vlaga na zidu, neugodan miris iz odvoda ili voda koja se pojavljuje tamo gdje ne bi trebala često su prvi znakovi oštećene cijevi. Donedavno je takav problem gotovo redovito značio razbijanje zidova i podova, prašinu, buku i dodatne troškove. Vodoservis Mate sa splitskog područja nudi suvremenije rješenje – sanaciju puknutih odvodnih cijevi metodom bez kopanja i velikih građevinskih zahvata.

Kada cijev pukne unutar zida, poda ili ispod objekta, najveći dio problema često nije samo popravak instalacije. Klasična sanacija može zahtijevati uklanjanje pločica, otvaranje zidova i podova te njihovo naknadno vraćanje u prvobitno stanje.

Suvremene metode sanacije omogućuju obnovu oštećenog dijela cijevi iznutra. Umjesto potpunog uklanjanja stare instalacije, unutar postojeće cijevi izrađuje se nova, čvrsta i nepropusna unutarnja obloga. Na taj se način ponovno uspostavlja funkcionalnost odvoda, zatvaraju pukotine i mjesta propuštanja te produljuje vijek trajanja instalacije.

Bez razbijanja zidova, podova i keramike

Najveća je prednost ovakvog postupka mogućnost sanacije teško dostupnih cijevi uz minimalne zahvate u prostoru. To znači manje buke i prašine, kraće trajanje radova te znatno manje potrebe za naknadnim građevinskim i keramičarskim poslovima.

Metoda se može primjenjivati kod različitih vrsta puknuća i propuštanja odvodnih cijevi, uključujući problematične spojeve, vertikale, slivnike te cijevi skrivene u zidovima, podovima i temeljima objekata.

Vodoservis Mate za sanaciju koristi, među ostalim, posebne epoksidne premaze te 3D linere izrađene od platna i epoksidne smole. Rješenje se odabire ovisno o vrsti, promjeru, položaju i stupnju oštećenja cijevi. Tvrtka navodi da izvodi sanacije curenja odvodnih cijevi promjera od 40 do 160 milimetara metodom bez iskopa.

Problem se najprije precizno locira

Prije same sanacije važno je utvrditi gdje se oštećenje nalazi i u kakvom je stanju ostatak instalacije. Vodoservis Mate zato obavlja CCTV snimanje kanalizacijskih i odvodnih cijevi, ispitivanje puknuća na vodovodnim instalacijama te lociranje trase komunalnih vodova.

Snimanje unutrašnjosti cijevi kamerom omogućuje da se problem preciznije utvrdi bez nasumičnog otvaranja zidova i podova. Nakon pregleda može se procijeniti je li sanacija bez kopanja moguća te koja je metoda najprimjerenija za konkretan slučaj.

Kada treba posumnjati na oštećenje cijevi?

Na problem s odvodnim ili vodovodnim instalacijama mogu upozoravati:

pojava vlage na zidovima i stropovima

neugodni mirisi iz odvoda

sporo otjecanje vode

učestalo začepljivanje odvoda

mokre površine bez vidljivog izvora vode

povećana potrošnja vode

kapanje ili propuštanje u stanovima ispod

oštećenja zidova, boje, parketa ili namještaja

Takve znakove ne treba ignorirati. Malo propuštanje s vremenom može uzrokovati znatno veću štetu, pojavu plijesni i oštećenja u susjednim prostorijama ili stanovima.

Brže i urednije rješenje za stanove, kuće i poslovne objekte

Sanacija bez kopanja posebno je korisna u uređenim stanovima, apartmanima, hotelima, poslovnim prostorima i stambenim zgradama, gdje bi klasični građevinski radovi mogli značajno poremetiti svakodnevno funkcioniranje objekta.

Osim saniranja puknutih cijevi, Vodoservis Mate obavlja vodoinstalaterske radove, odštopavanje odvoda i kanalizacije, strojno isušivanje vlage, ugradnju vodomjera na daljinsko očitavanje te druge zahvate povezane s vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama. U radu koriste suvremenu opremu i tehnologiju, uz naglasak na precizno otkrivanje problema prije početka zahvata.

Umjesto razbijanja cijelog prostora kako bi se pronašao i zamijenio oštećeni dio instalacije, danas je u brojnim slučajevima moguće problem riješiti iznutra: brzo, precizno i uz minimalno narušavanje prostora.

Za pregled instalacija, procjenu mogućnosti sanacije ili dogovor termina, Vodoservis Mate dostupan je na broj 091 432 1173 i putem e-maila vodoservis.mate@gmail.com. Više informacija i primjera izvedenih radova dostupno je na njihovoj internetskoj stranici i Facebook stranici.