Puklo između Škorića i Lolića zbog Uzinića: "Kad nemaš odgovor za otpad, digni zastavu!"

Izjava nadbiskupa Mate Uzinića o domoljublju, hrvatskoj zastavi i brizi o otpadu izazvala je žestoku političku polemiku. Bivši predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić poručio je kako se nacionalni simboli ne smiju banalizirati niti stavljati nasuprot komunalnim problemima, a ubrzo mu je oštro odgovorio nezavisni splitski gradski vijećnik s liste Centra Mario Lolić. "To je domoljublje na rate, puno zastave, a malo odgovornosti", uzvratio je Lolić. Poruka nadbiskupa Mate Uzinića da se "ljubav prema domovini ne pokazuje zastavama, već brigom o otpadu" otvorila je žestoku raspravu o tome što zapravo znači domoljublje, a u javnu polemiku uključili su se bivši predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić i nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Mario Lolić.

Škorić je prvi reagirao, poručivši kako se zastava i odgovoran odnos prema okolišu ne mogu i ne trebaju međusobno suprotstavljati.

Škorić: "Zastava nije komunalni problem"

"Poruka da se 'ljubav prema domovini ne pokazuje zastavama, već brigom o otpadu' nepotrebno i pogrešno suprotstavlja dvije stvari koje se međusobno ne isključuju", napisao je Škorić.

Istaknuo je kako se ljubav prema Hrvatskoj pokazuje i poštovanjem državnih simbola, ali i brigom za prirodu i životni prostor. "Ljubav prema Domovini pokazuje se i poštovanjem njezine zastave i odgovornim odnosom prema zemlji, prirodi i životnom prostoru koji smo dužni sačuvati budućim naraštajima", naveo je. Škorić pritom ističe kako se i sam dugo bori protiv devastacije prostora, posebno one koja se, kako tvrdi, događa pod izgovorom zelenih politika i energetske tranzicije.

"Zaštita okoliša zadaća je i odgovornost svih nas, a osobno se već dugo borim upravo protiv onih koji, pod izgovorom 'zelenih politika' i energetske tranzicije, preko svake razumne mjere trajno devastiraju naš životni prostor radi interesa uskih skupina i energetskih lobija. Takvo uništavanje prirode i zavičaja nema mnogo veze sa zelenom politikom, a još manje s odgovornošću prema budućim naraštajima", poručio je. Upravo zato, dodaje, ne može prihvatiti Uzinićevu poruku. "Ne mogu prihvatiti poruku nadbiskupa Mate Uzinića kojom se stvara potpuno nepotrebna i lažna suprotnost između hrvatske zastave i brige za okoliš", napisao je Škorić. Za njega hrvatska zastava nije dekoracija ni politički rekvizit, nego simbol države, identiteta i povijesti.

"Hrvatska zastava nije komad dekoracije niti politički rekvizit koji se može stavljati nasuprot komunalnom otpadu. Ona predstavlja našu državu, identitet, povijest i žrtvu naraštaja koji su se borili da danas možemo živjeti u slobodnoj Hrvatskoj i slobodno isticati njezine simbole", poručuje. Škorić smatra kako je nužno govoriti o otpadu, korupciji, pogodovanju i devastaciji prostora, ali bez, kako kaže, relativiziranja nacionalnih simbola.

"Možemo i moramo govoriti protiv otpada, korupcije, pogodovanja i devastacije prostora. Ali pritom ne trebamo omalovažavati ili relativizirati nacionalne simbole, niti domoljublje svoditi na komunalna pitanja", napisao je.

Posebno se osvrnuo i na ulogu crkvenih ljudi u društvenim raspravama. "Od crkvenih pastira očekujem da budu moralna vertikala, da jasno progovaraju protiv nepravde, pohlepe i uništavanja Božjeg stvaranja, ali jednako tako da čuvaju zajedništvo vjernika te poštuju nacionalni identitet i simbole naroda kojemu služe, umjesto preuzimanja retorike političkog i zelenog aktivizma", naveo je Škorić.

Svoju je objavu zaključio porukom kako briga za zemlju i poštovanje zastave predstavljaju istu odgovornost prema državi. "Voljeti Hrvatsku znači štititi i čuvati njezinu zemlju, njezin životni prostor, njezine ljude i njezinu zastavu. To nisu suprotstavljene vrijednosti, to je ista odgovornost prema Domovini", zaključio je Škorić.

Lolić uzvratio: "Što vrijedi zastava ako ispod nje ostavimo otrovanu zemlju?"

Na Škorićev istup ubrzo je reagirao Mario Lolić, nezavisni splitski gradski vijećnik s liste Centra, koji je cijelu raspravu okrenuo prema pitanju konkretne odgovornosti za okoliš.

"Poštovani gospodine Škoriću, lako je braniti zastavu kad je držiš visoko. Malo je teže braniti zemlju kad se ispod te zastave počne trovati ono najvrjednije što imamo, voda, zemlja, more i prostor u kojem će živjeti naša dica", poručio je Lolić.

Prema njegovu tumačenju, Uzinić uopće nije suprotstavio hrvatsku zastavu i okoliš.

"Zato nadbiskup Uzinić nije suprotstavio zastavu i okoliš. Upravo suprotno, podsjetio je što bi domoljublje tribalo značiti kad se skine politička scenografija", napisao je.

Lolić nastavlja kako se domovina ne može svesti samo na državne simbole. "Jer domovina nije komad tkanine koji ćemo razviti kad nam odgovara, niti je grb štit iza kojega ćemo sakriti vlastitu neodgovornost. Domovina je ono što ostaje kad zastave spremimo, voda koju pijemo, zrak koji dišemo, zemlja koju ostavljamo dici", poručio je.

Potom je Škoriću postavio niz izravnih pitanja. "Tu počinje ono malo neugodnije pitanje za gospodina Škorića, što vrijedi zastava ako ispod nje ostavimo otrovanu zemlju? Što vrijedi busati se u prsa Hrvatskom ako nam pod nogama curi otpad u podzemne vode? Kakav je to patriotizam koji se kune u svetu zemlju, a onda joj dopusti da postane deponij?", pita Lolić. Tvrdi i kako nadbiskup Uzinić nije napao hrvatsku zastavu, nego način na koji se domoljublje, prema njegovu mišljenju, koristi kao politički štit. "Nadbiskup nije napao hrvatsku zastavu. Napao je jednu puno opasniju pojavu, mentalitet u kojem se domoljubljem pokušava začepiti usta svima koji pitaju tko je odgovoran", napisao je Lolić.

U nastavku je bio još izravniji. "To je stara politička metoda, kad nemaš odgovor na problem, digni zastavu. Kad nemaš odgovor za otpad, pričaj o identitetu. Kad nemaš odgovor za devastaciju, objasni narodu da je netko protiv Hrvatske", poručio je.

Prema Loliću, stvarno domoljublje pokazuje se upravo odnosom prema prostoru, prirodi i resursima koje će naslijediti buduće generacije. "Hrvatska se ne voli tako da joj se klanjamo na riječima, nego tako da joj ne uništavamo ono što nam je Bog i priroda dali", naveo je. Za kraj je poručio kako problem, prema njegovu mišljenju, nije onaj tko upozorava na otpad, već onaj kome je važnije tko je kritiku izrekao nego ono na što se upozorava. "Jer nije problem u onome ko pita zašto nam je Hrvatska zatrpana otpadom. Problem je u onome kome je važnije tko je to pitanje postavio nego što se s Hrvatskom događa", napisao je Lolić.

I zaključio porukom koja će zasigurno dodatno rasplamsati polemiku: "To nije domoljublje. To je domoljublje na rate, puno zastave, a malo odgovornosti."