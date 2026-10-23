Pukla koalicija u Solinu: Bolji Solin izlazi iz suradnje s HDZ-om, Mikas prozvao vodstvo grada

Burno na političkoj sceni Solina. Naime, Davor Mikas predsjednik stranke Bolji Solin i dogradonačelnik Grada Solina, sazvao je danas konferenciju za medije, na kojoj je kazao kako je donio odluku o povlačenju iz koalicije s HDZ-om i prekidu političke suradnje. Po njegovom riječima odluka se temelji na dva ključna razloga.

Prvi je nepoštivanje i ignoriranje niza ideja, prijedloga i inicijativa koje je pokrenula stranka Bolji Solin. Drugi je razlog kontinuirano zanemarivanje i marginaliziranje stranke u procesima donošenja odluka.

Nepoštivanje i ignoriranje niza ideja

''Sporazum o političkoj suradnji jasno definira temeljna područja zajedničkog djelovanja. Njegova je svrha da se važne odluke donose dogovorom, uz međusobno uvažavanje i suglasnost partnera, kako bi se osiguralo kvalitetno i kontinuirano funkcioniranje koalicije, što u Gradu Solinu nije slučaj'', počeo je svoje tumačenje Mikas te nadodao:

''Međutim, moram istaknuti da se HDZ od samog početka nije pridržavao takvog pristupa. Brojne naše inicijative bile su zanemarene, a prijedlozi nisu dobili ozbiljnu priliku za raspravu. Jedno od ključnih područja na kojem smo inzistirali jest urbanistički razvoj grada. Smatramo da gradu nedostaje jasna dugoročna vizija razvoja, prepoznatljiva urbana jezgra, uređene javne površine, šetnice i sadržaji koji bi grad učinili kvalitetnijim mjestom za život. Umjesto sustavnog planiranja, pojedini dijelovi grada sve se više pretvaraju u prostore betona i parkirališta, dok nedostaju sadržaji od javnog interesa'', pojašnjava Mikas.

Gradu su potrebni parkovi, uređena parkirališta, muzejski i kulturni sadržaji te jasna strategija razvoja javnih prostora. Potrebno je ozbiljno pristupiti urbanističkom planiranju i uključiti stručnjake koji mogu ponuditi održiva rješenja. Prijedlozi stranke, međutim, po navodima Mikasa, nisu naišli na odgovarajuće razumijevanje ni spremnost da se o njima ozbiljno razgovara.

''Drugi važan problem odnosi se na položaj pojedinih dijelova grada i njihov odnos s Općinom Klis. Smatramo da postoje ozbiljna organizacijska i razvojna pitanja koja zahtijevaju sustavno rješavanje, osobito kada je riječ o javnim uslugama, raspodjeli sredstava i potrebama stanovnika. Neprihvatljivo je da se problemi koji izravno utječu na svakodnevni život građana godinama zanemaruju, bez jasnog plana i odgovornosti. Posebno želim istaknuti pitanje vrtića i predškolskog odgoja. Na našem području postoji velika koncentracija djece i mladih obitelji, što stvara dodatni pritisak na postojeće kapacitete. Smatramo da grad mora osigurati dovoljno mjesta za svu djecu te ravnopravno razmotriti mogućnosti suradnje s privatnim vrtićima.

Prema podacima koje smo iznosili tijekom rasprava, postoje znatne razlike između iznosa koji se izdvajaju za djecu u gradskim i privatnim vrtićima. Takve razlike potrebno je preispitati i pronaći pravedniji model financiranja. Privatna inicijativa može biti važan dio rješenja problema nedostatnih kapaciteta, ali za to je potrebna politička volja i konkretna podrška'', zaključio je Mikas.

Sljedeće važno pitanje jest priuštivo stanovanje. Mikas navodi kako je stranka predlagala razmatranje mogućnosti razvoja stambenih projekata na raspoloživim gradskim zemljištima, uključujući lokacije u Ulici Put mira i na području koje su navodili tijekom razgovora. Prema njihovim procjenama, na određenim lokacijama postojala je mogućnost izgradnje većeg broja stanova za građane.

''Nažalost, ni ti prijedlozi nisu naišli na odgovarajući interes. Smatramo da Grad mora aktivno tražiti rješenja za stambene potrebe svojih stanovnika, posebno mladih obitelji, umjesto da se mogućnosti razvoja unaprijed odbacuju.

Smatramo da postoje i nedovoljno iskorišteni potencijali kulturnih i muzejskih sadržaja. Primjerice, potrebno je ozbiljnije razmotriti mogućnosti razvoja i boljeg korištenja postojećih prostora, kao i povećanja njihove dostupnosti građanima i posjetiteljima. Takvi projekti mogu pridonijeti kulturnom životu, turizmu i ukupnom razvoju grada'', pojašnjava.

Nadalje, problem parkiranja i prometne organizacije u pojedinim gradskim ulicama izravno utječe na kvalitetu života građana, ističe Mikas. U nekim dijelovima grada nedostaje parkirališnih mjesta, a neprimjereno parkiranje otežava promet i pristup ulicama. Ističe kako su na taj problem upozoravali i tijekom predizborne kampanje, ali konkretni pomaci izostali su. Bez jasnog plana i ulaganja u infrastrukturu ti će problemi ostati neriješeni, zaključuje.

Osim navedenih pitanja, problem predstavlja i način na koji se odvijala politička suradnja. ''Nismo bili pravodobno uključeni u važne razgovore i sastanke, niti smo imali odgovarajuću mogućnost sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču razvoja grada. Takav odnos nije u skladu s načelima partnerske suradnje.

Koalicija ne može funkcionirati tako da jedan partner donosi odluke, dok se drugi sustavno zanemaruje. Politički sporazum mora podrazumijevati međusobno poštovanje, pravodobnu komunikaciju i ravnopravno sudjelovanje u radu.

Upravo je marginaliziranje naše stranke i izostanak stvarnog partnerskog odnosa jedan od ključnih razloga zbog kojih smo odlučili prekinuti suradnju s HDz-om.'', zaključuje Mikas., te nadodaje:

''Želim naglasiti da ova odluka nije donesena olako. Ona je rezultat niza iskustava, zanemarenih inicijativa i izostanka spremnosti da se problemi građana rješavaju zajednički i odgovorno. Naš je cilj oduvijek bio raditi u interesu građana, predlagati konkretna rješenja i doprinositi razvoju grada. U tome ćemo nastaviti djelovati i ubuduće, ali bez političke suradnje koja ne omogućuje ravnopravnost, uvažavanje i ostvarivanje dogovorenih ciljeva'', zaključuje Mikas.

Gradonačelnika Solina mediji su kontaktirali kako bi dobili izjavu nakon konferencije za medije, ali je odgovor gradonačelnika do pisanja ovoga teksta izostao.