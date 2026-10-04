Pujanke gotovo prazne na ponovljenim izborima: Do 16:30 glasovalo tek oko pet posto birača

Izlaznost na ponovljenim kotarskim izborima na Pujankama i dalje je vrlo niska. Prema najnovijim informacijama, do 16:30 sati glasovalo je oko pet posto birača koji danas imaju pravo izaći na biralište.

Podsjetimo, glasovanje se ponavlja isključivo na biračkom mjestu broj 22 u Tijardovićevoj 10, a ne na području cijelog Gradskog kotara Pujanke. Razlog ponavljanja izbora je višak glasačkih listića utvrđen nakon izbora održanih 27. rujna.

Ujutro glasovalo samo 49 birača

Već tijekom prijepodneva bilo je jasno da je interes birača slab. Do 10:30 sati na biralište je izašlo svega 49 od ukupno 2.848 birača, odnosno 1,7 posto.

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, tijekom dana na biračko mjesto dolazili su i građani koji nemaju pravo glasa na ponovljenim izborima jer su mislili da se glasovanje ponavlja na području cijelih Pujanki. Međutim, ponavljanje se odnosi isključivo na biračko mjesto broj 22, dok rezultat s biračkog mjesta broj 21 ostaje važeći.

Današnji rezultat odlučuje konačan odnos snaga

Na biračkom mjestu broj 21 na izborima 27. rujna glasovalo je 335 birača. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila je 206 glasova, odnosno 62,05 posto. Grupa birača Marina Borzića dobila je 54 glasa, koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a 47, dok su DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti osvojili 25 glasova.

Pujanke su tako ostale jedini splitski kotar u kojem još nije poznata konačna raspodjela mandata. Vijeće Gradskog kotara ima sedam članova, a upravo će rezultat današnjeg ponovljenog glasovanja odrediti konačan odnos snaga.