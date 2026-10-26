Puhovski upozorio nakon Vučićeva poraza: "Pojavilo se drugo lice srpskog nacionalizma, tek treba vidjeti odnos prema regiji"

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je promjenu vlasti u Srbiji nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića. Iako očekuje demokratizaciju zemlje, upozorava da su brojna pitanja i dalje otvorena, osobito kada je riječ o budućoj vanjskoj politici Srbije i odnosima sa susjednim državama.

U razgovoru za DNEVNIK.hr, politički analitičar Žarko Puhovski ocijenio je kako izborni rezultat predstavlja veliku prekretnicu za Srbiju, ali i otvara niz nepoznanica o ljudima koji bi trebali preuzeti vlast. Prema njegovim riječima, o budućim političkim čelnicima zasad se zna vrlo malo, osim da ih je povezivao zajednički cilj – smjena Aleksandra Vučića.

"Pojavilo se drugo lice srpskog nacionalizma"

Puhovski smatra da će nova vlast donijeti demokratizaciju Srbije, no upozorava da se tek treba vidjeti kakvu će politiku voditi prema susjednim državama. Posebno ističe da je unutar političkog pokreta koji je pobijedio na izborima moguće prepoznati različite stavove o nacionalnim i vanjskopolitičkim pitanjima. Govoreći o budućim odnosima Srbije s regijom, upozorio je na pojavu drukčijeg oblika srpskog nacionalizma. Podsjetio je da su predstavnici pokreta tijekom kampanje uglavnom izbjegavali osjetljiva pitanja, poput Kosova i odnosa sa susjedima. Spomenuo je i izjave pojedinih predstavnika o Srbiji i Crnoj Gori kao "dva oka u glavi", što dodatno otvara pitanje smjera buduće regionalne politike.

Tko će preuzeti najvažnije funkcije?

Jedan od najvećih izazova bit će, smatra Puhovski, pronalazak ljudi koji će preuzeti ključne državne funkcije.

Studentski pokret uspio je okupiti različite političke opcije oko protivljenja Vučiću, no tek će se pokazati koliko su njihovi stavovi usklađeni kada počnu donositi konkretne odluke. Otvoreno je i pitanje hoće li nova vlast održati ranije najave o prijelaznom razdoblju i raspisivanju novih parlamentarnih izbora za godinu dana. Puhovski upozorava kako nakon zajedničke izborne pobjede mogu izbiti unutarnji sukobi i razlike u interesima, što bi moglo otežati funkcioniranje nove vlasti.

Prve promjene očekuje u medijima i obavještajnoj službi

Posebno važnim Puhovski smatra promjene u institucijama koje su godinama bile pod utjecajem dosadašnje vlasti. Prema njegovoj procjeni, među prvim potezima nove parlamentarne većine trebale bi biti smjene vodstva Radio-televizije Srbije (RTS) i čelnika srpske obavještajne službe. Upozorio je i na stanje srpskih medija, ocijenivši njihovu razinu izrazito lošom. Ipak, kada je riječ o kadrovskim rješenjima, podsjetio je da je Studentsku listu podržalo i približno 300 visokopozicioniranih osoba iz vojske i drugih državnih institucija, među kojima bi nova vlast mogla pronaći potrebne ljude.

Što promjena vlasti znači za Hrvatsku i susjedne zemlje?

Puhovski smatra da promjena vlasti u Beogradu neće imati posljedice samo za Srbiju nego i za cijelu regiju.

Prema njegovoj ocjeni, već je oslabio politički položaj Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini, dok će budući odnosi s ostalim susjedima ovisiti o konkretnim potezima novih čelnika. Upravo zato, naglašava analitičar, izborna pobjeda sama po sebi još ne otkriva kakav će politički smjer Srbija zauzeti.