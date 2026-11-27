U zagrebačkoj Dubravi jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen poduzetnik Robert Palić, nedavno osuđen zbog porezne utaje. Riječ je o muškarcu koji je u ožujku prošle godine preživio gotovo identičan napad.

Prema neslužbenim informacijama, nepoznati napadač dočekao je Palića na ulici u blizini njegove kuće, pucao mu u noge, a potom pobjegao.

Palić je prevezen u bolnicu, gdje mu se pruža liječnička pomoć. Prema zasad dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Nakon prvog napada dobio policijsku zaštitu

Palić je i u ožujku prošle godine bio meta napada nepoznatog počinitelja koji ga je ranio u noge dok je išao na kavu u lokal. Nakon oporavka dodijeljena mu je policijska zaštita, a na sudske rasprave dolazio je u pratnji policajaca u civilu.

Protiv Palića i njegova sina Roberta još je 2018. godine podignuta optužnica zbog porezne utaje prilikom uvoza luksuznih automobila.

Nagodio se s USKOK-om

Nakon višegodišnjeg suđenja tijekom kojeg je poricao krivnju, Palić je 29. prosinca prošle godine odlučio priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Isto su učinili njegov sin i gotovo svi ostali okrivljenici u tom slučaju.

Temeljem nagodbe Palić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 mjeseci, zamijenjenu radom za opće dobro, te mu je izrečena sporedna novčana kazna od 150.000 eura.

Motiv jutrošnjeg napada zasad nije poznat, kao ni eventualna povezanost dvaju napada.