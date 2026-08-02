Pucnjava u Zagrebu: Muškarac ispalio nekoliko hitaca, policija uhitila osumnjičenog

Policija istražuje okolnosti pucnjave koja se u subotu poslijepodne dogodila u zagrebačkoj Dubravi.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, incident se dogodio oko 15 sati u Ulici Prevende, gdje je zasad nepoznati počinitelj ispred jedne vikendice ispalio nekoliko hitaca u zasad neutvrđenom smjeru.

U pucnjavi nitko nije ozlijeđen.

Policija je ubrzo uhitila osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem te je privela u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Iz policije navode kako se i dalje utvrđuju sve okolnosti događaja, nakon čega će biti poznato više informacija o slučaju.