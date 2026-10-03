Pucnjava u Zagrebu: Iz vozila u pokretu pucao prema kući, ispred stajala žena s obitelji

Dramatičan incident dogodio se u četvrtak poslijepodne u zagrebačkoj Dubravi, gdje je, prema dosad utvrđenim informacijama policije, 37-godišnjak iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema obiteljskoj kući. Ispred nje se u tom trenutku nalazila 28-godišnjakinja s nekoliko članova obitelji.

Sve se dogodilo 2. listopada oko 18 sati na Vukomerečkoj cesti.

Ispaljeni hici pogodili su zid kuće, a oštećeno je i staklo na parkiranom osobnom automobilu zagrebačkih registracijskih oznaka. Srećom, u pucnjavi nitko nije ozlijeđen.

Nakon pucnjave vozilo se udaljilo s mjesta događaja, no policija je ubrzo krenula u potragu za osobama za koje se sumnjalo da su se u njemu nalazile.

Osumnjičene su pronašli na različitim lokacijama na području Zagreba te ih priveli u službene prostorije. Prema dosad utvrđenom, policija sumnja da je automobilom upravljao 36-godišnjak, dok su se u vozilu nalazili članovi njegove obitelji.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.