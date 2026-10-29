Pucnjava u Solinu! Muškarac ispred zgrade zapucao iz automatske puške pa pobjegao autom: Policija ga uhitila u Splitu

U Solinu je večeras došlo do pucnjave iz automatskog oružja, nakon čega je uslijedila opsežna policijska intervencija. Muškarac je ispred stambene zgrade, u sklopu koje se nalazi i trgovina, ispalio nekoliko hitaca iz automatske puške te se potom udaljio automobilom.

Kako je izvijestila policija, dojava o pucnjavi zaprimljena je oko 20 sati, a na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage.

Osumnjičeni pronađen i uhićen u Splitu

Brzom reakcijom policijskih službenika muškarac koji se dovodi u vezu s pucnjavom ubrzo je lociran na području Splita. Policijski službenici Postaje prometne policije uočili su osobni automobil u kojem se nalazio 56-godišnjak te su ga uhitili.

Kod muškarca je pronađena automatska puška s pripadajućim spremnikom.

Prema dosad dostupnim informacijama, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Uhićeni 56-godišnjak nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Na mjestu pucnjave bit će obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Motiv pucnjave zasad nije poznat, a policija nastavlja utvrđivati što je prethodilo ovom incidentu.