Pucnjava na Valdebeku: Ranjeni muškarac završio u bolnici, napadač u bijegu

Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je Policijska uprava istarska. Prema dosad poznatim informacijama, policija je dojavu o događaju zaprimila oko 17.50 sati. Odmah nakon dojave na teren su upućeni policijski službenici, kao i ostale žurne službe. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu, gdje mu se pruža liječnička pomoć. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija intenzivno traga za počiniteljem

Policijski službenici pokrenuli su intenzivnu potragu za osobom koja se dovodi u vezu s ovim događajem.

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U tijeku je i kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti pucnjave, uključujući motive i točan slijed događaja. Iz policije zasad ne iznose dodatne detalje o identitetu ozlijeđenog muškarca ni o mogućem počinitelju.

Više informacija očekuje se nakon završetka očevida i policijskog postupanja.