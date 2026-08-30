Pucnjava na rave partyju u Švicarskoj: Jedna osoba ubijena, petero ranjenih, napadači u bijegu

U švicarskom gradu Aarauu noćas je došlo do pucnjave na velikom rave partyju na kojem se okupilo oko 3500 ljudi. Prema prvim informacijama kantonalne policije Aargaua, jedna osoba je ubijena, a petero ljudi je ranjeno, od kojih neki teško.

Za počiniteljem ili više njih traje opsežna potraga, a motiv napada i točne okolnosti pucnjave zasad nisu poznati.

"Prema prvim nalazima, noćašnja pucnjava u području Schachen u Aarauu rezultirala je jednom smrću i petero ranjenih, od kojih neki teško. Potraga za počiniteljima, koji su trenutno nepoznati, u tijeku je", priopćila je policija.

Veliki dijelovi Aaraua ograđeni su, a policija je iz predostrožnosti povećala prisutnost i izvan grada.

"Sakrili smo se ispod DJ pulta"

Prema pisanju švicarskog Blicka, pucnjava se dogodila na "Aarauer Raveu", godišnjoj techno zabavi koja je na hipodromu okupila oko 3500 ljudi.

Pucnji su se začuli prije tri sata ujutro. Glasnogovornica policije Vanessa Rumpold kazala je da zasad mogu potvrditi da je "nekoliko hitaca ispaljeno unutar velike skupine ljudi".

Jedna svjedokinja ispričala je za Blick da se njezina prijateljica tijekom napada sakrila ispod DJ pulta. Drugi očevidac kazao je da je u prvi trenutak pomislio kako netko pali vatromet.

Policija je pozvala sve posjetitelje koji imaju fotografije ili videosnimke događaja da ih dostave istražiteljima.

U potragu uključen i vojni helikopter

Još uvijek nije poznato je li pucao jedan napadač ili ih je bilo više. Policija je poručila da motiv i okolnosti napada tek treba utvrditi.

U velikoj potrazi i osiguravanju područja sudjeluje velik broj policajaca, a lokalni mediji navode da je angažiran i vojni helikopter Super Puma.

Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje na kojem se odvija policijska operacija, a obližnje gradsko kupalište zatvoreno je do daljnjega.

Blick je objavio i snimku jednog čitatelja na kojoj se iz daljine čuje više uzastopnih hitaca.

Oružani napadi rijetki u Švicarskoj

Aarau je grad s oko 22.000 stanovnika i administrativno središte kantona Aargau, smješten četrdesetak kilometara zapadno od Züricha.

Oružani napadi na javnim okupljanjima rijetki su u Švicarskoj. Jedan od najtežih napada u novijoj povijesti zemlje dogodio se 2001. godine u Zugu, kada je napadač u kantonalnom parlamentu ubio 14 ljudi, a potom počinio samoubojstvo.