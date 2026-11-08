Pucnjava na području Radošića: Muškarac pucao iz vatrenog oružja pa pobjegao, policija ga uhitila

Na području Radošića u nedjelju, 8. studenoga 2026. godine, došlo je do pucnjave iz vatrenog oružja, potvrdila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema informacijama policije, muškarac je tijekom poslijepodnevnih sati pucao iz vatrenog oružja, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Policijski službenici poduzeli su mjere traganja za muškarcem te je on oko 18:50 sati uhićen.

„Danas, 8. studenog 2026. godine, u poslijepodnevnim satima na području Radošića muškarac je pucao iz vatrenog oružja, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Oko 18:50 sati muškarac je uhićen i nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje”, priopćili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Zasad nisu poznate okolnosti pucnjave ni razlog zbog kojeg je muškarac upotrijebio vatreno oružje. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen.

Nad uhićenim muškarcem slijedi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrđivati sve okolnosti događaja.