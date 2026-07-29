Pucnjava na Baščaršiji: Maskirani muškarac pucao po baru

Večeras oko 19:25 dogodila se pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji, u ulici Kundurdžiluk. Prema prvim informacijama, muškarac s fantomkom i rukavicama ispalio je više hitaca u jedan ugostiteljski objekt, no u napadu nitko nije ozlijeđen. Događaj je uznemirio brojne građane i turiste, piše Avaz.

Meta napada bio je nargila bar, koji se opisuje kao popularno okupljalište mladih u samom središtu grada. U trenutku pucnjave u lokalu i na prometnoj ulici nalazio se velik broj gostiju, prolaznika i turista.

Ulica Kundurdžiluk je zatvorena za promet, a policijske snage osiguravaju mjesto događaja. U tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, a više detalja bit će poznato po njegovu završetku.