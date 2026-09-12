Pucnjava ispred ugostiteljskog objekta u Zagrebu: 42-godišnjak ispalio nekoliko hitaca pa pobjegao

Zagrebačka policija istražuje pucnjavu koja se dogodila u petak navečer ispred ugostiteljskog objekta na Slavonskoj aveniji.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 42-godišnji muškarac oko 22 sata ispalio je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u zasad nepoznatom smjeru.

Nakon pucnjave muškarac se udaljio s mjesta događaja.

Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kojim će pokušati utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući razlog pucnjave i smjer u kojem su hici ispaljeni.