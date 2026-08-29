Pucnjava i tučnjava u Zadru: Dvojica privedena, treći muškarac pronađen ozlijeđen

Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nakon tučnjave više muškaraca tijekom koje su se čuli i pucnji iz vatrenog oružja. Dvije osobe povezane s događajem su privedene, dok je treća pronađena ozlijeđena.

Policija je dojavu o sukobu u Ulici Vlatka Mačeka u Zadru zaprimila u petak, 28. kolovoza, u 20:50 sati.

Kada su policajci stigli na mjesto događaja, sudionika tučnjave više nije bilo. Tijekom večeri policiji se nije javila ni osoba koja bi prijavila da je u incidentu oštećena.

Pronašli predmete povezane s događajem

Na mjestu sukoba obavljen je očevid, a policija je izuzela predmete za koje sumnja da su povezani s mogućim kaznenim djelom.

Operativnim radom tijekom jutra policajci su pronašli i priveli dvije osobe koje se dovode u vezu s incidentom.

Naknadno je pronađena i treća osoba koja je zbog zadobivenih ozljeda upućena na liječničku pomoć.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija utvrđuje tko je sudjelovao u sukobu, što mu je prethodilo te sve okolnosti vezane uz pucnjeve iz vatrenog oružja.