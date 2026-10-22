Pucala je iz pištolja po Zagrebu, drogirala se i završila u zatvoru: U Splitu ispričala kako joj se život potpuno preokrenuo

Hrvatsko nadzemlje otvorilo je svoju 17. sezonu susretom održanim u srijedu u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Prva gošća nove sezone bila je Matea Hohnjec, koja je pred okupljenima iznijela potresno svjedočanstvo o godinama provedenima u svijetu droge, kriminala i ovisnosti, zatvorskim iskustvima te životnom preokretu koji, kako ističe, duguje vjeri.

Njezina priča započinje u tinejdžerskim godinama, kada se, kao petnaestogodišnjakinja, suočila s ismijavanjem vršnjaka zbog viška kilograma. Uslijedili su ozbiljni poremećaji prehrane, bulimija i anoreksija, a potom i cigarete, loše društvo te prvi susreti s drogom. Situacija je, prema njezinim riječima, postajala sve ozbiljnija. U jednom trenutku iz srednje škole vratila se kući s torbom punom marihuane. Majka je pokušavala pronaći način da joj pomogne, zbog čega su zajedno obilazile različite ustanove i zajednice.

Od zagrebačke elite do kriminalnog podzemlja

S navršenih 18 godina Matea seli u Zagreb, gdje počinje novo, još opasnije razdoblje njezina života. Kako je ispričala, kretala se među ljudima koje je tada doživljavala kao društvenu elitu. U njezinu okruženju bili su kriminalci, poduzetnici i manekenke, a svakodnevica joj je sve više bila obilježena drogom, noćnim izlascima i destruktivnim odnosima.

Iako joj je sestra pokušavala pomoći, Matea je pomoć odbijala. Posebno dramatično razdoblje, prema vlastitom svjedočanstvu, započelo je odlaskom u Beč, kamo ju je prijateljica pozvala na proslavu rođendana sina tadašnjeg libijskog čelnika. Ondje je, tvrdi, svjedočila prostituciji, seksualnom nasilju i ponižavanju žena. Nakon toga odlazi u Libiju, gdje se, kako je ispričala, još dublje uključila u svijet kriminala. U jednom je razdoblju upoznala i talijanskog prevaranta s kojim je, prema vlastitim riječima, sudjelovala u krivotvorenju novčanica.

Novac i osjećaj moći postali su važan dio njezina života, no iza svega se skrivala duboka praznina. Konzumirala je velike količine kokaina, koji joj je, kako je objasnila, stvarao lažan osjećaj sigurnosti i savršenstva. U jednom trenutku njezino je ponašanje postalo toliko nepredvidivo da je, prema vlastitom priznanju, pucala iz pištolja u zrak po Zagrebu.

Živjela je i u Dubaiju, a onda je uslijedilo uhićenje

Dio života provela je i u Dubaiju, ali promjena sredine nije donijela prekid s dotadašnjim načinom života. Kako je navela, bila je povezana s međunarodnim kriminalnim miljeom iz kojeg nije znala pronaći izlaz. Po povratku u Zagreb upoznala je muškarca za kojeg se poslije udala. Zajednički život, prema njezinu svjedočanstvu, bio je nastavak svega što je dotad proživljavala, uključujući ovisnost i kriminal.

Godinu dana nakon vjenčanja dogodila se tragedija. Tijekom proslave Mateina rođendana njezina se prijateljica predozirala i preminula. Uslijedilo je uhićenje Matee i njezina supruga, sudski postupak i zatvorska kazna.

Tijekom suđenja i čekanja odlaska na izdržavanje kazne supružnici su se razveli. Upravo u tom razdoblju dogodio se prvi važan susret s vjerom. Matea je otišla u Međugorje, gdje je, kako kaže, počeo proces njezina duhovnog preispitivanja. Preko svećenika kojeg je ondje upoznala odlazi u Italiju, no uskoro stiže poziv za izdržavanje zatvorske kazne. Vraća se u Hrvatsku i završava u Remetincu, nakon čega je premještena u zatvorsku bolnicu radi liječenja i odvikavanja.

U zatvoru je doživjela teške trenutke: "Moja osveta danas je oprost"

Zatvorska iskustva ostavila su dubok trag na njoj. Tijekom svjedočanstva iznijela je i teške tvrdnje o nasilju, drogama i uvjetima u zatvorskom sustavu. Dok je boravila u zatvoru, sestra joj je donijela molitvenik "15 četvrtaka svetoj Riti". Matea je istaknula da je iz zatvora izašla upravo petnaestog četvrtka od početka molitve, što je doživjela kao posebno duhovno iskustvo. No njezini problemi time nisu završili. Nakon izlaska ponovno se vratila alkoholu i izlascima, a pokušaj novog početka u Poreču bio je obilježen osjećajem odbačenosti i poteškoćama pri zapošljavanju.

Uslijedio je još jedan odlazak u Međugorje, ali i novi pad te drugi odlazak u zatvor zbog kriminalnih aktivnosti.

Kaznu je izdržavala u Puli, gdje je, prema njezinim riječima, osjećala velik pritisak jer je bila jedina žena u muškom zatvoru. Nakon osam mjeseci premještena je u žensku kaznionicu u Požegi. Ondje je, tvrdi, gotovo postala žrtvom silovanja. U vrijeme pandemije koronavirusa, kada su zatvorski posjeti bili zabranjeni, posebno joj je značila duhovna pomoć patera Ilije Grgića, koji je njezin duhovnik već 14 godina.

Upravo je kroz taj odnos, kaže, postupno ponovno pronalazila vjeru i snagu za promjenu života. Govoreći o ljudima i događajima koji su je povrijedili, istaknula je da je danas njezina osveta – oprost.

Od zatvorskih ćelija do života u Međugorju

Nakon drugog izlaska iz zatvora Matea ponovno odlazi u Međugorje, gdje provodi dvije godine. U početku se posvećuje molitvi i duhovnom životu, a poslije pronalazi i posao. Proces promjene, kako je priznala, nije bio nimalo jednostavan. Morala se suočiti s vlastitim postupcima, njihovim posljedicama i osjećajem krivnje koji ju je godinama pratio.

Posebno teško pogodila ju je iznenadna smrt oca. Godinu dana nakon njegove smrti počela je javno govoriti o svojem životu i iskustvima. Danas živi u Međimurju, radi u Ludbregu i vodi vlastitu biljnu ljekarnu pod nazivom "Gospin anđeo".

Ističe da već šest godina nastoji živjeti sakramentalnim životom, svakodnevno odlazi na svetu misu i moli za oproštenje svojih grijeha. Za sebe danas kaže da je "Isusova princeza", naglašavajući kako joj je upravo vjera donijela mir koji godinama nije uspijevala pronaći.

Mladima u Splitu poslala snažnu poruku

Na kraju svjedočanstva Matea Hohnjec obratila se mladima i pozvala ih da ne traže sreću na putovima kojima je ona nekoć krenula. "Potrčite Gospodinu u zagrljaj jer je on izvor žive vode od koje se ne žeđa. Znajte da nema nikoga milosrdnijeg od Isusa. Zahvaljujem Isusu i Mariji na svim neizmjernim milostima", poručila je.

Nakon svjedočanstva uslijedio je razgovor s gošćom, a za glazbeni dio večeri pobrinuo se Papa bend. Organizatori iz Hrvatskog nadzemlja najavili su da će se sljedeći susret održati 11. studenoga, druge srijede u mjesecu. Tema i ime predavača zasad ostaju iznenađenje, a dodatne informacije bit će objavljene na društvenim mrežama Hrvatskog nadzemlja.