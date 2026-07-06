Publika nije dala klapama s pozornice: Dežgracija i Sfida trijumfirale na Večeri mješovitih klapa

Omiški festival sinoć je bio u znaku mješovitih klapa koje su upečatljivim izvedbama oduševile publiku, a najsjajnija odličja otišla su u ruke članova splitske Dežgracije i korčulanske Sfide. "Hoćemo još" – prolomilo se sinoć iz publike na samom kraju ove sjajne glazbene večeri. Prepuno gledalište dugotrajnim je pljeskom zahvalilo klapama na moćnim interpretacijama i emotivnim izvedbama.

Predstavilo se ukupno osam a cappella skupina: KUDŽ Filip Dević Ferata (Split), Klapa Sv. Duha (Vrbanj), Puntadura (Vir), Koštil (Pupnat, Korčula), Ivo Lozica (Lumbarda), Dežgracija, Vežilica (Cavtat) i Sfida. Redom su pokazale da im je mjesto u Omišu na prestižnom klapskom festivalu. "Jako smo sretni, zadovoljni smo što se naš trud koji ulažemo tijekom cijele godine u klapski pjev isplatio i što smo napokon na velikoj pozornici, na tronu klapske pisme, uspjeli osvojiti prvu nagradu žirija. Atmosfera je bila odlična, publika sjajna", rekla je još pod dojmom velikog uspjeha Anđela Bodrožić, voditeljica klape Dežgracija i odmah najavila povratak Omišu.

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Svoju klapsku priču Dežgracija piše, ili bolje rečeno pjeva, tek nekoliko godina u kojima su već ostvarili zapažene rezultate. Pripreme za ovogodišnji jubilarni Festival započeli su još prije osam mjeseci razgovorima o potencijalnim skladbama, a intenzivnije su se počeli pripremati nakon Nove godine. Još jedna mlada ekipa sinoć je posebno imala razloga za zadovoljstvo. Riječ je o klapi Sfida koja se smjestila na drugo mjesto po ocjenama stručnog ocjenjivačkog suda, ali i osvojila zlatni leut – prvu nagradu publike.

"Nakon što smo otpjevali prvu pjesmu, nismo mogli vjerovati kako je publika reagirala. Ovacije i glasan pljesak su nas se jako dojmili", kaže glazbena voditeljica Josipa Favro Kurtović i priznaje da to nisu očekivali. "Velika je čast u Omišu osvojiti zlatnu nagradu, presretni smo. Dolaze nam čestitke i iz Korčule, svi su ponosni na nas - i naši navijači i obitelji. Već se sprema fešta."

Razloga za feštu Omiš im je dao već u više navrata. Prva zlatna odličja osvojili su na Večerima dječjih klapa kao srednjoškolci. U svijetu mješovitih klapa značajno mjesto zauzima Ivo Lozica iz Lumbarde, klapa kojoj je sinoćnji nastup donio treću nagradu žirija u sastavu: mag. mus. Antonela Burić, mag. mus. Antonia Tomas, klapski voditelj Zvonko Gilić, dr. sc. Mirjana Siriščević i dr. sc. Blaženko Juračić. Ovom broncom Lozica je proširila svoju kolekciju priznanja s Večeri mješovitih klapa, koju je vodila Edita Lučić Jelić.

Time je završen festivalski dio na Maloj pjaci. Koncertni program od 16. srpnja vraća se na Trg sv. Mihovila gdje će biti održan tradicionalni koncert Grad Zagrebu Gradu Omišu, a potom i finalne večeri. U međuvremenu, već ove srijede u klaustru Franjevačkog samostana na Skalicama održat će se promocija notne edicije „U raju je sebi primi“ skladatelja Blaženka Juračića i pjesnika Mire Radalja, uz nastupe solinskih Delmata te klapa Dežgracija i Orca iz Splita.