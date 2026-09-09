Psihoterapeutkinja otkrila idealnu razliku u godinama za uspješnu vezu

Iako razlika u godinama sama po sebi ne određuje hoće li veza uspjeti, partneri koji su približno iste dobi mogli bi imati određenu prednost kada je riječ o dugoročnom zadovoljstvu i stabilnosti odnosa.

Psihoterapeutkinja Eloise Skinner navodi da istraživanja najčešće idu u prilog parovima među kojima je razlika mala, a kao idealan raspon izdvaja od nula do tri godine.

„Istraživanja pokazuju da takva razlika najčešće rezultira dugovječnijom vezom”, kaže Skinner.

Zašto bi mala razlika mogla biti prednost?

Jedno od objašnjenja jest to što se partneri slične dobi češće nalaze u istoj životnoj fazi. Zbog toga mogu imati sličnija očekivanja kada je riječ o karijeri, trošenju i štednji novca, osnivanju obitelji, zdravlju i svakodnevnim obvezama.

Slična dob može olakšati i planiranje zajedničkih aktivnosti, putovanja te podjelu obveza oko djece.

Skinner navodi i da kod parova s većom razlikom u godinama zadovoljstvo odnosom s vremenom može opadati te da takvi parovi mogu biti manje otporni na zahtjevne životne događaje.

To, međutim, ne znači da veze s većom razlikom u godinama ne mogu biti uspješne. Prema psihoterapeutkinji, mogu zahtijevati više prilagodbe kako partneri stare i njihove se potrebe mijenjaju.

Kada godine postaju problem?

Skinner naglašava da nije presudna sama brojka. Problem može nastati kada razlika u kronološkoj dobi prati velik nesklad u emocionalnoj zrelosti, životnom iskustvu, vrijednostima, prioritetima ili očekivanjima.

Praktični izazovi mogu se pojaviti i kod planiranja obitelji, osobito ako je jedan partner znatno stariji, kao i kod financijskog planiranja. Dok se jedan partner, primjerice, približava mirovini, drugi može biti u potpuno drukčijoj fazi karijere i spremniji na financijske rizike.

Važna je i ravnoteža moći

Veća razlika u godinama ponekad može naglasiti neravnotežu moći u odnosu, osobito ako jedan partner istodobno ima više novca, razvijeniju karijeru ili viši društveni status.

Takva neravnoteža može postojati i među vršnjacima, no Skinner smatra da bi partneri za stabilnu dugoročnu vezu trebali težiti sličnoj razini emocionalne i psihološke zrelosti te imati kompatibilne vrijednosti i životne ciljeve.

Drugim riječima, nula do tri godine može biti statistička prednost, ali nije recept za uspješnu vezu – kvaliteta odnosa ipak ovisi o mnogo više faktora.