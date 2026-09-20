Psihologinja otkriva tri riječi koje mogu odmah smiriti drugu osobu

U filmovima se često čini da likovi u svakom trenutku znaju pronaći prave riječi za utjehu. U stvarnom životu to ipak nije tako jednostavno.

Kada nam se prijatelj ili bliska osoba povjeri, ponekad jednostavno ne znamo kako odgovoriti. Možemo se bojati da ćemo izgovoriti nešto pogrešno, pogoršati situaciju ili ostaviti dojam da umanjujemo tuđe osjećaje, iako nam je namjera zapravo pomoći.

Portal Parade razgovarao je s dr. Jaime Zuckerman, licenciranom kliničkom psihologinjom, stručnjakinjom za narcisoidno zlostavljanje i savjetnicom za odnose, koja ističe da nije potrebno pamtiti složene odgovore. Prema njezinim riječima, postoji jednostavna fraza od tri riječi koja može pomoći da se druga osoba odmah osjeća opuštenije.

"To ima smisla"

Ponekad najjednostavnije riječi mogu imati najveći emocionalni učinak. Kada osoba osjeti da je saslušana i shvaćena, umjesto da je netko osuđuje ili ispravlja, veća je vjerojatnost da će se opustiti i otvoriti.

Upravo zato psihologinja preporučuje rečenicu: "To ima smisla." "Kada kažemo ‘To ima smisla’, potvrđujemo nečije iskustvo, osjećaje i mišljenje", rekla je dr. Zuckerman za Parade.

Drugim riječima, tom se rečenicom potvrđuje nečije iskustvo, osjećaji i mišljenje. Pritom nije nužno da se slažemo sa svime što osoba govori. Poruka je prije svega da razumijemo zbog čega ona neku situaciju doživljava na određeni način.

Prema riječima psihologinje, upravo ta razlika može smanjiti obrambeni stav osobe i pomoći joj da se osjeća dovoljno sigurno kako bi nastavila razgovor, prenosi N1.

"Ta fraza od tri riječi stvara siguran prostor bez osuđivanja u kojem osoba može slobodno izraziti ono što osjeća i misli", objašnjava.

Zašto potvrđivanje osjećaja djeluje?

Osjećaj da nas netko sluša i potvrđuje može utjecati i na način na koji mozak reagira. Kada osoba osjeti prihvaćanje, reakcija mozga na potencijalnu prijetnju ili opasnost može se smanjiti, što može umanjiti emocionalne reakcije poput ljutnje, tjeskobe ili obrambenog ponašanja.

"Kad se osjećamo shvaćeno, osjećamo povezanost. Ta ljudska povezanost može dovesti do smanjenja hormona stresa poput kortizola, dok se mogu osloboditi dopamin i oksitocin, što tijelu šalje signal da smo zapravo sigurni", objašnjava dr. Zuckerman.

Dodaje da u trenucima emocionalne uznemirenosti možemo imati slabiju sposobnost logičkog razmišljanja i prosuđivanja, postati impulzivniji, a smanjuju se i naše sposobnosti rješavanja problema.

Zato odgovor "To ima smisla" nije samo potvrda izgovorenih riječi. Osobi daje osjećaj da je shvaćena, što može promijeniti ton cijelog razgovora. Umjesto potrebe da brani svoje stajalište, može se osjećati slobodnije ostati otvorena, uključena u razgovor i povezana s drugom osobom.

"To ima smisla" nije isto što i "Razumijem"

Na prvi pogled odgovori "Razumijem" i "To ima smisla" mogu zvučati gotovo jednako. No, kada nam netko govori o bolnom, osobnom ili nama nepoznatom iskustvu, odabir riječi može imati veliku važnost.

"Iako to ovisi o kontekstu razgovora, kada osoba koja nije imala slično ili zajedničko iskustvo kaže ‘Razumijem’, to može nenamjerno umanjiti iskustvo druge osobe", kaže dr. Zuckerman.

Takav odgovor može učiniti da se nečija bol ili iskustvo čine umanjenima ili neshvaćenima. "Razumijem" ponekad može zvučati kao da tvrdimo da točno znamo kroz što druga osoba prolazi, iako sami nismo imali isto iskustvo.

Upravo zato psihologinja smatra da u takvim situacijama može pomoći izraz "To ima smisla".

"U takvim situacijama, jednostavno potvrđivanje onoga što osoba govori i osjećaja koje proživljava porukom ‘To ima smisla’ daje joj osjećaj sigurnosti bez osuđivanja", navodi.

Na taj način fokus ostaje na perspektivi i osjećajima druge osobe, bez tvrdnje da znamo kako je točno biti u njezinoj situaciji. Razlika je suptilna, ali može učiniti da se osoba osjeća uvaženo, a ne neshvaćeno.

Kako koristiti takve rečenice u svakodnevnim situacijama?

Dr. Zuckerman navodi i nekoliko primjera. Anksioznoj prijateljici ili prijatelju možete reći: "Čujem te i to ima smisla. Znam da ti je sada teško i bit ću uz tebe kroz ovo."

Ako je partner obrambeno raspoložen, možete reći: "Nije mi bila namjera povrijediti te, ali razumijem tvoju perspektivu i ima smisla zašto te moje ponašanje povrijedilo."

Kolegi koji je pod stresom možete reći: "Tvoja frustracija ima smisla. Pokušajmo zajedno pronaći način da riješimo ovaj problem."

Još pet rečenica koje mogu pomoći

Fraza "To ima smisla" nije jedini način na koji možemo drugoj osobi pokazati da je slušamo i razumijemo. Dr. Zuckerman predlaže još nekoliko pristupa, prenosi N1.

Prvi je: "Dakle, ono što čujem jest da se osjećaš potpuno preopterećeno zbog [konkretnog razloga]." Ponavljanjem onoga što je osoba rekla pokazujemo joj da smo je doista slušali.

Drugi je: "Tvoji osjećaji i reakcija razumljivi su i primjereni." Prema psihologinji, takva rečenica može pomoći osobi da ne osjeća kao da pretjeruje i da su njezine reakcije primjerene okolnostima.

Treći je: "Vidim te i ovdje sam uz tebe." U emocionalno intenzivnim situacijama ljudi ponekad ne mogu jasno izraziti što im treba ni objasniti vlastite osjećaje i misli. Sama prisutnost druge osobe može im olakšati taj teret.

Četvrti pristup ne uključuje riječi, nego govor tijela. Psihologinja ističe važnost održavanja kontakta očima i smirenog tona glasa.

"Održavanje kontakta očima i smiren ton glasa mogu učiniti da se osoba osjeća ugodno i sigurno, pa govor tijela sam po sebi može biti svojevrsna poruka", objašnjava.

Peti prijedlog glasi: "Pomozi mi da razumijem kako je to bilo za tebe." Prema dr. Zuckerman, time pokazujemo iskren trud i zabrinutost te želju da razumijemo iskustvo i bol druge osobe.