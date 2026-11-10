Psihijatrica: 'Ono što si premijer Plenković dozvoljava izgovoriti meni je šokantno'

U Studiju uživo kod Hanan Nanić gostovala je Sara Medved, šefica SDP-ovog Savjeta za zdravstvo i sport, inače psihijatrica na zagrebačkom Rebru, koja je komentirala slučaj smrti pacijenta u bolnici Sv. Ivan u Jankomiru, piše N1.

"Prvo, s ovog mjesta želim izraziti sućut obitelji pacijenta i njegovim najbližima. Samo mogu zamisliti što oni trenutno prolaze. Mislim da upravo pijetet prema žrtvi mora nam uvijek biti na pameti kad govorimo o ovome. Ovo što se dogodilo je izuzetna tragedija. Bolnice i zdravstvene ustanove trebaju biti najsigurnija mjesta u našem društvu, mjesta koja će štititi sigurnost pacijenta, koja će ga dostojanstveno liječiti, da ne govorim da to mora biti tako za najranjivije skupine, kao što su psihijatrijski pacijenti", rekla je.

Medved je dodala da je ono što smo jutros mogli svjedočiti u saborskim klupama za vrijeme Aktualca "bilo jedno prejudiciranje i hvatanje za kvalifikacijom kaznenog djela za koje još i dalje nismo sigurni".

"Ono što si premijer Plenković dozvoljava izgovoriti je meni kao građanki jedne pravne države šokantno. Ako mi uistinu jesmo zemlja prava, a duboko u sebi vjerujem da jesmo, onda bi premijer morao poslušati svog ministra, ministra Habijana, koji dobro poznaje sve postulate prava i na koji način uopće razgovarati o ovome. Mislim da je današnji Aktualac, barem koliko sam ga uspjela vidjeti, bio ispod svake razine dostojanstva", poručila je.

Osvrnula se i na izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić, koja je jučer Grad Zagreb pozvala na odgovornost. "Jutros je gradonačelnik Tomašević imao svoju pressicu i ja mogu ponoviti elemente koje je tad izrekao. I mi kao Klub SDP-a u Gradskoj skupštini podupiremo svu moguću transparentnost da se vidi koja je to sistemska greška ili je individualna greška koja se dogodila i koja je kulminirala ovakvim slučajem. Ono što ministrica Hrstić danas kaže da je za ovo trebao znati osnivač, dakle Grad Zagreb, a premijer kaže da je bilo zataškavanja - to su dvije toliko ozbiljne optužbe. Kao prvo, raskrinkavaju ministricu Hrstić da uopće ne poznaje koja je struktura jedne zdravstvene ustanove i koja je uloga osnivača u toj ustanovi. Jer, da pozna, znala bi da se radi o članovima Upravnog vijeća. Pa me zanima na koji način bi članovi Upravnog vijeća trebali znati nešto što se odvija na klinici, kojim to točno mehanizmima, ako ni ravnateljica s time nije bila upoznata?", poručila je Medved.

Dodala je da ako pričamo o nekakvom zataškavanju, pita se gdje su im dokazi za takve optužbe. "Jer, danas je gradonačelnik rekao da je odmah po saznanju ravnateljica tražila očitovanje svih prisutnih i da nije sva dobila. A ona koja je dobila, nisu ukazivala da bi to mogao biti predmet kaznenog postupka. Nakon otvorenih bolovanja to joj je izazvalo sumnju i obratila je više pozornosti i zatražila je videosnimku na temelju koje je pokrenula cijeli proces", rekla je.

Snimku, kaže, nije vidjela niti je ima pravo vidjeti. "Ono što mogu reći je da psihijatrija ima točno određene pravilnike kako postupati u deeskalacijskim postupcima, sa osobama koje pokazuju agresivno ili agitirano ponašanje. I to jest rutinski dio posla, kako psihijatara tako i medicinskih tehničara i sestara", rekla je i složila se da se na ovaj način humano sputavanje ne provodi.

Istaknula je da i ovi otkazi koji su uslijedili nakon smrti pacijenta govore da se radi o grubom kršenju medicinske struke. "Vjerujem da oni koji su imali uvid u cjelokupnu situaciju zaista mogu stati iza toga da je došlo do kršenja medicinske struke, bez obzira na to što će kazneni postupak pokazati", istaknula je.

Medved je komentirala i slučaj Dijane Zadravec i masovne otkaze liječnika iz Vinogradske bolnice.

"Svaki put me iznenađuje loše rukovođenje HDZ-a zdravstvenim sustavom, i uvijek ostanem osupnuta lošim upravljanjem u režiji HDZ-a. To se dogodilo i ovaj put. Način na koji je ona izabrana, razlozi zbog kojih je prvi natječaj poništen, sudska presuda iz Pule... Meni je jednostavno nevjerojatno da prilikom potpisivanja te odluke ravnatelj nije mogao predvidjeti kakav će odgovor zaposlenika na toj klinici biti. On je jučer imao pressicu, tek jučer.

Tek je jučer rekao da nisu očekivali takav odgovor radiologa i da razmišljaju o reorganizaciji. To je eklatantan primjer lošeg menadžmenta te bolnice. To ga apsolutno čini odgovornom osobom za sve što će uslijediti u trenutku kada i ako ti liječnici daju otkaze. Potpuno mi je nevjerojatno da se ne može sagledati šira slika i uvjeti u kojima je Zadravec otišla. To vidim samo kao nastavak katastrofalnog upravljanja u zdravstvu u režiji HDZ-a", rekla je.

"Na koji će način HDZ riješiti problem koji je sam uzrokovao", upitala je.