Psihijatar otkrio što djeca u Hrvatskoj gledaju na YouTubeu: "Zamislite taj užas"

Djeca i adolescenti i dalje nisu sigurni na YouTubeu, upozorava voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Bolnice Sveti Ivan Zagreb Hrvoje Handl. Djeca i adolescenti svakodnevno su izloženi sadržaju na YouTubeu i društvenim mrežama koji promiče ekstremno mršavljenje. Poruke poput "Kako smršavjeti u nekoliko dana?", "Ostani disciplinirana!" ili "Nemoj jesti!" mogu biti okidač za razvoj poremećaja prehrane.

Koliko je borba s poremećajem prehrane teška, iz vlastitog iskustva zna Maja Krčelić, predsjednica udruge Hrana i majka djeteta koje se s tim problemom bori već deset godina. "Poremećaj je jedan jako veliki problem koji razara osobnost vašeg djeteta na način da ga promijeni. Vi poslije vidite da to nije više vaše dijete koje je bilo prije", kaže za RTL Maja Krčelić, predsjednica udruge Hrana i majka djeteta s poremećajem prehrane.

"Sadržaj koji potiče opsesivnu kontrolu prehrane"

Novo istraživanje Centra za suzbijanje digitalne mržnje pokazalo je da je svaki deseti video koji je korisnicima preporučio algoritam sadržavao poruke koje promiču ekstremno mršavljenje ili drugi štetan sadržaj.

"Najčešće oni prate savjete, neke dijete, pa neke primjere kako bi mogli postići neku određenu figuru, često gledaju neka videa vezano za tjelovježbe", kaže stručnjakinja za medijsku pismenost Tamara Kvaz. Krčelić upozorava da takav sadržaj često potiče opsesivnu kontrolu prehrane. "To vam je jako velika kontrola brojanja točno kalorija, kakve vrste namirnica su prihvatljive iliti zdrave ili poželjne, koliko se toga može i smije unositi. Vrlo kruta i rigidna šema", kaže Krčelić.

Svaka dijeta povećava rizik

Stručnjaci upozoravaju da svaka dijeta kod tinejdžera povećava rizik od razvoja poremećaja prehrane. U kombinaciji sa sadržajem koji preporučuje YouTubeov algoritam, posljedice mogu biti ozbiljne.

"Aha! Ima ovih inspiracijskih videa za cure koje su puno mršavije od mene, da vidim šta one rade, postoje stranice, ajde da vidimo te stranice, takozvane stranice za bulimiju i za anoreksiju, kako se povraća, kako se ide u restrikciju, zamislite taj užas", kaže voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Bolnice Sveti Ivan Zagreb Hrvoje Handl. Iako YouTube tvrdi da uklanja ovakvu vrstu sadržaja, oprez je i dalje nužan. Pretragom savjeta o tome što jesti tijekom jednog dana moguće je u svega nekoliko klikova doći do videa koji promiču ekstremno brzo mršavljenje, a upravo ih preporučuje algoritam.

"Kad se stopiš s tim, tebi je super"

Zbog toga stručnjaci roditeljima savjetuju da razgovaraju s djecom o korištenju društvenih mreža i internetskih platformi. "Uvijek savjetujemo kada dijete dobije prvi mobitel, kada kreće koristiti platforme i društvene mreže, razgovarajte s njim, razvijajte svijest međusobno", kaže Kvaz. U Hrvatskoj s poremećajima prehrane živi oko 40 tisuća ljudi, a stručnjaci ističu da je liječenje posebno zahtjevno.

"Motivacija za liječenje je strašno niska. Oni se stope s tim poremećajem. Kad se stopiš s tim, tebi je super", kaže Handl za RTL. Krčelić ističe da brzog rješenja nema. "Ne postoji čarobna pilula niti čarobno rješenje. Roditelji moraju biti strpljivi i moraju se osnažiti u edukaciji", poručuje.

Posljedice sadržaja kojem su djeca izložena na internetu mogu trajati godinama, a stručnjaci upozoravaju da su roditelji prva linija obrane od takvih utjecaja.