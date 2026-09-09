Prvo izdanje festivala City of Masters završeno revijom Monochromatic Viktora Drage u kuli Kamerlengo

Prvo izdanje osmodnevnog Art & Craft Festivala City of Masters u Trogiru završeno je revijom Monochromatic Viktora Drage, održanom u kuli Kamerlengo. Festival je tijekom osam dana kroz izložbu akademskog kipara Vilima Halbartha, Art & Craft Market, radionice i završnu reviju okupio autore različitih kreativnih područja te povezao umjetnost, obrt, dizajn i proces stvaranja.

Važan autorski segment prvog izdanja festivala bila je izložba akademskog kipara Vilima Halbartha, čiji je rad kroz suvremeni kiparski izraz otvorio temu majstorstva, odnosa prema materijalu i samog procesa nastanka umjetničkog djela. Halbarthova izložba bila je jedan od četiri temeljna programska stupa festivala te je zajedno s radionicama, Art & Craft Marketom i završnom revijom oblikovala njegovu prvu programsku cjelinu.

Festival je 8. rujna zaključen kolekcijom Monochromatic Viktora Drage, inspiriranom tradicionalnom nosivom ženskom dalmatinskom odjećom. Komadi izrađeni od crnog i bijelog pamuka, jednostavnih i klasičnih krojeva, nadograđeni su stilističkim intervencijama kroz pokrivala za glavu i detalje inspirirane kiparstvom Ivana Meštrovića, uz umjetnički nakit Nives Čičin Šain i Judite Peran.

Kostimografski dio kolekcije, izrađen od gipsanih odljeva i epoksi smole, dodatno je razradio temu kiparstva kroz modu. Kulom Kamerlengo tako su prošetale Venere, nimfe, Meduze i drugi ženski mitološki likovi, stvarajući spoj mode, skulpture, nakita i suvremene interpretacije tradicije.

Tijekom osam festivalskih dana program se odvijao na više lokacija u Trogiru, a kroz radionice su se predstavljale različite tehnike i načini stvaranja, dok je Art & Craft Market publici približio rad suvremenih umjetnika, obrtnika i kreativaca.

City of Masters nastao je oslanjajući se na identitet Trogira kao grada „marked by masters“, s idejom da se pojam majstorstva ne promatra samo kroz bogatu povijest grada, nego i kroz ljude koji stvaraju danas. Prvo izdanje festivala zato je povezalo različite discipline i generacije autora, stavljajući u središte znanje, vještinu, kreativnost i proces stvaranja.

Realizacija prvog izdanja festivala City of Masters ne bi bila moguća bez podrške Grada Trogira, Turističke zajednice grada Trogira, automobilske marke Foton i Wild Westa, koji su prepoznali ideju festivala i svojim doprinosom omogućili njegovo održavanje.

Organizator festivala je Likovna udruga Trogir.